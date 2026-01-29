Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Jarocin 29 stycznia 2026

Wyjątkowe urodziny w Szyperkach. Pan Antoni Bukryj ma już 101 lat

27 stycznia w miejscowości Szyperki świętowano niezwykły jubileusz. Pan Antoni Bukryj, najstarszy mieszkaniec gminy, obchodził swoje 101. urodziny. Z tej okazji jubilata odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy Jarocin, by złożyć mu życzenia i wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pana Antoniego odwiedzili: wójt gminy Jarocin Tomasz Podpora, przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Wołoszyn, sekretarz gminy Agata Pałka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a jednocześnie radna Powiatu Niżańskiego Alicja Habuda-Cichoń oraz sołtys sołectwa Szyperki Marzena Paleń. Jubilat przyjął gości z uśmiechem i wzruszeniem.

Spotkanie przebiegało w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Rajtaki” w Szyperkach. Szczególnym momentem uroczystości było wykonanie piosenki, przygotowanej specjalnie na tę okazję przez mieszkankę Szyperek, panią Zofię Oleksak.

Pan Antoni Bukryj urodził się 24 stycznia 1925 roku. Wychowywał się w rodzinie z dwiema siostrami i bratem. Jako nastoletni chłopak, w czasie II wojny światowej, został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po powrocie do kraju pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, a następnie przez 16 lat był związany zawodowo z Hutą Stalowa Wola.

W 1965 roku zawarł związek małżeński z Zofią Dec. Wspólnie doczekali się dwójki dzieci - syna Stanisława i córki Anny. Żona pana Antoniego zmarła w 2002 roku. Jubilat ma dziś troje wnuków oraz dwie prawnuczki.

Fot. UG Jarocin

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
80 lat teatru w jednej opowieści. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie w MDK
Stalowa Wola
80 lat teatru w jednej opowieści. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie w MDK
Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa między Jeżowem a Nowym Nartem
Jeżowe
Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa między Jeżowem a Nowym Nartem
Chaos pod „Piątką”. Rodzice łamią zakaz wjazdu i narażają dzieci
Stalowa Wola
Chaos pod „Piątką”. Rodzice łamią zakaz wjazdu i narażają dzieci
Mariusz Biel niesamowity jest!
Stalowa Wola
Mariusz Biel niesamowity jest!
Czterech poszukiwanych zatrzymanych w powiecie niżańskim
Nisko
Czterech poszukiwanych zatrzymanych w powiecie niżańskim
Młode talenty i wielcy kompozytorzy. Wyjątkowy koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej w MDK
Stalowa Wola
Młode talenty i wielcy kompozytorzy. Wyjątkowy koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej w MDK
SOWIK czeka energetyczna modernizacja
Stalowa Wola
SOWIK czeka energetyczna modernizacja
„Jak maki mieniące” - kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera
Stalowa Wola
„Jak maki mieniące” - kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu