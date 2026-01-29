Wyjątkowe urodziny w Szyperkach. Pan Antoni Bukryj ma już 101 lat

Pana Antoniego odwiedzili: wójt gminy Jarocin Tomasz Podpora, przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Wołoszyn, sekretarz gminy Agata Pałka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a jednocześnie radna Powiatu Niżańskiego Alicja Habuda-Cichoń oraz sołtys sołectwa Szyperki Marzena Paleń. Jubilat przyjął gości z uśmiechem i wzruszeniem.

Spotkanie przebiegało w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Rajtaki” w Szyperkach. Szczególnym momentem uroczystości było wykonanie piosenki, przygotowanej specjalnie na tę okazję przez mieszkankę Szyperek, panią Zofię Oleksak.

Pan Antoni Bukryj urodził się 24 stycznia 1925 roku. Wychowywał się w rodzinie z dwiema siostrami i bratem. Jako nastoletni chłopak, w czasie II wojny światowej, został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po powrocie do kraju pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, a następnie przez 16 lat był związany zawodowo z Hutą Stalowa Wola.

W 1965 roku zawarł związek małżeński z Zofią Dec. Wspólnie doczekali się dwójki dzieci - syna Stanisława i córki Anny. Żona pana Antoniego zmarła w 2002 roku. Jubilat ma dziś troje wnuków oraz dwie prawnuczki.

Fot. UG Jarocin