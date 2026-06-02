Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
olczyk
Szymon Leszczyński - trzeci z prawej
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 czerwca 2026

Wygrał, ale pozostali biegali… szybciej

Ostatnia niedziela maja na stadionie lekkoatletycznym im. Eugeniusza Bieniasza w Gliwicach zarezerwowana była dla uczestników mistrzostw Polski U23 i U20 na 5000 m oraz zawodniczek i zawodników startujących w I Memoriale Klausa Czecha. Byli w Gliwicach reprezentanci Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W mistrzostwach Polski w biegu na 5000 m U 20 startował Szymon Leszczyński. Wygrał swoją grupę z czasem 15:31,48, ale zdecydowanie szybciej biegali zawodnicy z grupy A. Dość wspomnieć, że czternasty zawodnik uzyskał czas lepszy o kilkanaście sekund od reprezentanta Stali. Mistrzostwo Polski wywalczył Michał Gajdus z LKB im. Braci Petk Lębork, czas 14:34,53.

Podczas mistrzostw odbywał się również memoriał poświęcony pamięci zmarłego w roku ubiegłym Klausa Czecha, wybitnego trenera, działacza i organizatora życia lekkoatletycznego na Śląsku. W zawodach uczestniczyła trójka lekkoatletów Stali. Wszyscy na 800 m.

Blanka Machaj zajęła czwarte miejsce - 2:09,05. Zawodniczka trenera Mirosława Barszcza o „włos” przegrała walkę o miejsce na podium z Hanną Owczaruk z AL Międzyzdroje, a zwyciężyła z nowym rekordem życiowym Marta Korolczuk z Zawiszy Bydgoszcz (2:07,61). Na 16. miejscu została sklasyfikowana Lena Grzybowska (2:17,08). Do rywalizacji w tej konkurencji zgłosiło się 41 zawodniczek.

Na 800 m biegał także Jacek Skrzeszewski. Zajął 5. miejsce, czas - 1:50,34. Wygrał Łukasz Zaczyk z MKS MOS Bytom (1:49,08), drugi był Iwo Urbanowicz z AZS UWM Olsztyn (1:49,55), a trzeci Kamil Cichowski z Zawiszy Bydgoszcz (1:49,59). Wszyscy ustanowili w tym biegu „życiówki”.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stal na sprzedaż. Radni otworzyli drogę do prywatyzacji klubu, ale inwestora wciąż nie widać
Stalowa Wola
Stal na sprzedaż. Radni otworzyli drogę do prywatyzacji klubu, ale inwestora wciąż nie widać
Zwycięstwa juniorskich drużyn Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Zwycięstwa juniorskich drużyn Stali Stalowa Wola
Mechatronik z RCEZ w Nisku laureatem konkursu „Super Technik Regionu”
Nisko
Mechatronik z RCEZ w Nisku laureatem konkursu „Super Technik Regionu”
Vincent Thoni wśród najlepszych zawodników 8. edycji Siro Kids Cup 2026
Stalowa Wola
Vincent Thoni wśród najlepszych zawodników 8. edycji Siro Kids Cup 2026
Historyczne złoto Stali Stalowa Wola. Sztafeta 4x100 m MIX U18 mistrzem Polski!
Stalowa Wola
Historyczne złoto Stali Stalowa Wola. Sztafeta 4x100 m MIX U18 mistrzem Polski!
20 medali lekkoatletów Stali na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego U18
Stalowa Wola
20 medali lekkoatletów Stali na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego U18
Wielki piknik „Siódemki”
Stalowa Wola
Wielki piknik „Siódemki”
Rezerwa „Stalówki” zdobyła twierdzę Leżajsk!
Stalowa Wola
Rezerwa „Stalówki” zdobyła twierdzę Leżajsk!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu