Wygrał, ale pozostali biegali… szybciej

W mistrzostwach Polski w biegu na 5000 m U 20 startował Szymon Leszczyński. Wygrał swoją grupę z czasem 15:31,48, ale zdecydowanie szybciej biegali zawodnicy z grupy A. Dość wspomnieć, że czternasty zawodnik uzyskał czas lepszy o kilkanaście sekund od reprezentanta Stali. Mistrzostwo Polski wywalczył Michał Gajdus z LKB im. Braci Petk Lębork, czas 14:34,53.

Podczas mistrzostw odbywał się również memoriał poświęcony pamięci zmarłego w roku ubiegłym Klausa Czecha, wybitnego trenera, działacza i organizatora życia lekkoatletycznego na Śląsku. W zawodach uczestniczyła trójka lekkoatletów Stali. Wszyscy na 800 m.

Blanka Machaj zajęła czwarte miejsce - 2:09,05. Zawodniczka trenera Mirosława Barszcza o „włos” przegrała walkę o miejsce na podium z Hanną Owczaruk z AL Międzyzdroje, a zwyciężyła z nowym rekordem życiowym Marta Korolczuk z Zawiszy Bydgoszcz (2:07,61). Na 16. miejscu została sklasyfikowana Lena Grzybowska (2:17,08). Do rywalizacji w tej konkurencji zgłosiło się 41 zawodniczek.

Na 800 m biegał także Jacek Skrzeszewski. Zajął 5. miejsce, czas - 1:50,34. Wygrał Łukasz Zaczyk z MKS MOS Bytom (1:49,08), drugi był Iwo Urbanowicz z AZS UWM Olsztyn (1:49,55), a trzeci Kamil Cichowski z Zawiszy Bydgoszcz (1:49,59). Wszyscy ustanowili w tym biegu „życiówki”.