9 września 2025

Wygraj projekt swojego wymarzonego ogrodu!

Masz działkę i marzysz o pięknym, zielonym zakątku, który stanie się Twoją wizytówką i miejscem wypoczynku? Teraz to możliwe! Redakcja Sztafety zaprasza do udziału w konkursie. „Ogród marzeń ze Sztafetą”, w którym do wygrania jest profesjonalny projekt ogrodu o powierzchni do 10 arów.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jak wziąć udział?

Wytnij kupon konkursowy zamieszczony we wrześniowym numerze miesięcznika „Sztafeta”. Odpowiedz krótko i kreatywnie na pytanie:
Dlaczego to właśnie Twój ogród zasługuje na metamorfozę?

Wyślij kupon pocztą na adres redakcji: Al. Jana Pawła II 25A /1010, 37-450 Stalowa Wola lub przynieś go do redakcji.

Do wygrania:

Projekt ogrodu marzeń o powierzchni do 10 arów, przygotowany przez Shevchuk Studio.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2025 r.

Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury konkursowe i ogłoszony na łamach miesięcznika.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Komentarze

Brak komentarzy

