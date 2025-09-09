Wygraj projekt swojego wymarzonego ogrodu!

Jak wziąć udział?

Wytnij kupon konkursowy zamieszczony we wrześniowym numerze miesięcznika „Sztafeta”. Odpowiedz krótko i kreatywnie na pytanie:

Dlaczego to właśnie Twój ogród zasługuje na metamorfozę?

Wyślij kupon pocztą na adres redakcji: Al. Jana Pawła II 25A /1010, 37-450 Stalowa Wola lub przynieś go do redakcji.

Do wygrania:

Projekt ogrodu marzeń o powierzchni do 10 arów, przygotowany przez Shevchuk Studio.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2025 r.

Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury konkursowe i ogłoszony na łamach miesięcznika.