Wygraj projekt swojego wymarzonego ogrodu!

Jak wziąć udział?
Wytnij kupon konkursowy zamieszczony we wrześniowym numerze miesięcznika „Sztafeta”. Odpowiedz krótko i kreatywnie na pytanie:
Dlaczego to właśnie Twój ogród zasługuje na metamorfozę?
Wyślij kupon pocztą na adres redakcji: Al. Jana Pawła II 25A /1010, 37-450 Stalowa Wola lub przynieś go do redakcji.
Do wygrania:
Projekt ogrodu marzeń o powierzchni do 10 arów, przygotowany przez Shevchuk Studio.
Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2025 r.
Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury konkursowe i ogłoszony na łamach miesięcznika.
