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Fot. OSP Wydrza
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21 października 2026

Wydrza. Dron norweskiego wojska znaleziony na polu

W środę, 21 października, około godz. 17 w miejscowości Wydrza w gminie Grębów znaleziono bezzałogowy statek powietrzny. Jak ustalono, był to nieuzbrojony dron wykorzystywany przez wojska norweskie podczas ćwiczeń na poligonie w Nowej Dębie.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Zgłoszenie o odnalezieniu obiektu na polu ornym otrzymała tarnobrzeska policja. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu żandarmerii wojskowej oraz przedstawicieli norweskiego wojska.

Jak potwierdziła podkomisarz Agnieszka Wilk, rzeczniczka prasowa tarnobrzeskiej policji, wstępne ustalenia wskazują, że dron był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych na poligonie w Nowej Dębie.

Po przybyciu na miejsce żandarmeria wojskowa oraz norwescy żołnierze przejęli zabezpieczenie obiektu.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nie odnotowano również żadnych zniszczeń.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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