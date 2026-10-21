Wydrza. Dron norweskiego wojska znaleziony na polu

Zgłoszenie o odnalezieniu obiektu na polu ornym otrzymała tarnobrzeska policja. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu żandarmerii wojskowej oraz przedstawicieli norweskiego wojska.

Jak potwierdziła podkomisarz Agnieszka Wilk, rzeczniczka prasowa tarnobrzeskiej policji, wstępne ustalenia wskazują, że dron był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych na poligonie w Nowej Dębie.

Po przybyciu na miejsce żandarmeria wojskowa oraz norwescy żołnierze przejęli zabezpieczenie obiektu.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nie odnotowano również żadnych zniszczeń.