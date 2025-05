Wydłużono termin składania wniosków - sprawdź daty

Ministerstwo rolnictwa podało informację o zmianie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Nowa data to 2 czerwca br.

- Na potrzebę wydłużenia terminów, wpływają również występujące anomalie pogodowe, takie jak intensywne opady i nagłe spadki temperatur, które powodują uszkodzenia upraw i wymagają dodatkowego nakładu pracy i czasu od rolników - uzasadnia resort.

Wniosek o przyznanie płatności może być złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 2 czerwca, czyli do 27 czerwca 2025 r. Ale w przypadku opóźnienia będzie stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy.

Wydłużono również termin składania zmian do wniosku, bez konsekwencji finansowych, do 17 czerwca. Rolnik może to zrobić także do 27 czerwca, ale wtedy już z potrąceniami.

Każdy dzień roboczy opóźnienia po 2 czerwca skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. Jak informuje ministerstwo wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 30 proc. uprawnionych rolników.