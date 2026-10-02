Zbiornik będzie otwarty i pomieści około 1770 metrów sześciennych wody. Jego głównym zadaniem będzie przejmowanie nadmiaru wód opadowych podczas intensywnych deszczy. Ma to zmniejszyć obciążenie kanalizacji deszczowej.

- Od dekady prowadzimy konsekwentny program modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury odpowiedzialnej za gospodarowanie wodami opadowymi. To działania, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka, ale mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i funkcjonowanie miasta podczas gwałtownych ulew. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Przemysłowej Bocznej jest kolejnym ważnym elementem tego systemu - podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Przy zbiorniku powstanie infrastruktura potrzebna do przyjmowania i odprowadzania wody. W planach są m.in. rurociągi, regulator przepływu, komory techniczne oraz separator oczyszczający wodę opadową. Przebudowany zostanie również fragment istniejącej infrastruktury.

Do obiektu prowadzić będzie droga dojazdowa, powstaną też drogi serwisowe. Co istotne, zgromadzona w zbiorniku woda będzie mogła być pobierana przez służby ratownicze i porządkowe.

Teren zostanie ogrodzony, oświetlony i objęty monitoringiem. W ramach prac wykonawca zajmie się także sieciami, które kolidują z planowaną inwestycją.

Zadanie jest częścią większego projektu dotyczącego rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w Stalowej Woli i przystosowania miasta do zmian klimatu. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Źródło: UM Stalowa Wola