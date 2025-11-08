Wybrano wykonawcę rozbudowy ulicy Sandomierskiej

Projekt rozbudowy Sandomierskiej to część większego przedsięwzięcia o łącznej wartości przekraczającej 20 milionów złotych, z czego ponad 12 milionów pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę na dofinansowanie podpisano 31 marca 2025 roku w Rzeszowie - dokument parafowali wojewoda Teresa Kubas-Hul oraz prezydent Lucjusz Nadbereżny.

- W przeddzień rocznicy nadania praw miejskich Stalowej Woli podpisaliśmy ogromne dofinansowanie na inwestycję, która ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju miasta. Dzisiaj rozstrzygamy przetarg, a już za chwilę rozpoczną się długo oczekiwane prace. Modernizacja ulicy Sandomierskiej to kolejny krok w trwającym od dekady procesie budowy nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni miejskiej. Budujemy miasto silne, piękne i nowoczesne - miasto ludzi o „stalowej woli” - podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Rozbudowa obejmie ponad 1,5 kilometra drogi - aż do granicy administracyjnej miasta. W ramach inwestycji powstanie nowa, sześciometrowa jezdnia, chodniki po obu stronach, asfaltowe ścieżki rowerowe oraz kanalizacja sanitarna o wartości blisko 10 milionów złotych. Zaplanowano także system odwodnienia, energooszczędne oświetlenie LED oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo - oznakowanie, wyspy spowalniające i nową organizację ruchu.

Po zakończeniu prac Sandomierska stanie się nowoczesnym i bezpiecznym połączeniem komunikacyjnym, z którego skorzystają kierowcy, piesi i rowerzyści.

Choć inwestycja kończy się na granicy miasta, prezydent zapowiada współpracę z sąsiednią gminą Zaleszany w sprawie kontynuacji przebudowy.

- Chcemy stworzyć spójny i bezpieczny układ komunikacyjny, który połączy Stalową Wolę z sąsiednimi gminami. Współpraca samorządów to inwestycja w lepszą jakość życia mieszkańców całego regionu - dodaje Lucjusz Nadbereżny.

Prace potrwają ponad dwa lata, a zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok. Modernizacja ulicy Sandomierskiej to jedno z największych przedsięwzięć drogowych ostatnich lat w Stalowej Woli - projekt, który nie tylko poprawi komfort codziennego poruszania się, ale też wzmocni atrakcyjność komunikacyjną miasta.