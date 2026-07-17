Wybrali wykonawcę oświetlenia przy Kasztanowej

- Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Kasztanowej stanowi kolejny etap modernizacji miejskiej infrastruktury. Inwestycja ta wpisuje się w działania Stalowej Woli na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, redukcji kosztów energii oraz poprawy komfortu życia Mieszkańców - zaznaczył Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

W ramach inwestycji powstanie nowe oświetlenie uliczne wraz z linią zasilającą. Zaplanowano montaż 16 aluminiowych słupów z nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami LED. Lampy zostaną wyposażone w gniazda Zhaga i sterowniki, dzięki którym będą współpracować z funkcjonującym w mieście inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem.

Na wykonanie wszystkich prac firma będzie miała pięć miesięcy od dnia podpisania umowy.