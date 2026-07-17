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Stalowa Wola 17 lipca 2026

Wybrali wykonawcę oświetlenia przy Kasztanowej

Miasto wybrało wykonawcę budowy nowego oświetlenia przy ul. Kasztanowej w Stalowej Woli. Inwestycję zrealizuje firma PU - Leszek Sokołowski z Biłgoraja, która złożyła ofertę na kwotę 167 009,72 zł. Wykonawca udzieli również 10-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane prace.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Kasztanowej stanowi kolejny etap modernizacji miejskiej infrastruktury. Inwestycja ta wpisuje się w działania Stalowej Woli na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, redukcji kosztów energii oraz poprawy komfortu życia Mieszkańców - zaznaczył Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

W ramach inwestycji powstanie nowe oświetlenie uliczne wraz z linią zasilającą. Zaplanowano montaż 16 aluminiowych słupów z nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami LED. Lampy zostaną wyposażone w gniazda Zhaga i sterowniki, dzięki którym będą współpracować z funkcjonującym w mieście inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem.

Na wykonanie wszystkich prac firma będzie miała pięć miesięcy od dnia podpisania umowy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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