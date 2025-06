Wybory prezydenckie 2025. Jak głosuje Nisko?

Według danych z godziny 12, frekwencja w gminie i mieście Nisko wyniosła 25,23 proc., co oznacza, że ponad 4 tys. osób uprawnionych do głosowania oddało już swój głos. To powyżej średniej krajowej, która na tę godzinę wynosiła 24,83 proc.

W porównaniu do pierwszego głosowania, 18 maja, to o 2,96 proc. więcej. Dwa tygodnie temu, na godzinę 12, frekwencja w gminie i mieście Nisko wyniosła 22,27 proc.

Kolejne dane o frekwencji PKW opublikujemy po godz. 18 – będą one dotyczyć stanu na godzinę 17. Zachęcamy do śledzenia naszego portalu, gdzie na bieżąco informujemy o przebiegu głosowania w regionie.