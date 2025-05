Wybory 2025. Jaka frekwencja w Polsce i w Stalowej Woli

A ile w południe wyniosła frekwencja ogólnokrajowa? Jak poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak – osiągnęła 20,28 proc. Oznacza to, że frekwencja do południa była w Polsce niższa niż podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2020 r., kiedy do urn poszło w tym samym czasie 24,08 proc. uprawnionych

Przewodniczący PKW przekazał też, że do godz. 12 najwyższą frekwencję odnotowano w województwie małopolskim (23,5 proc), podlaskim (22,57 proc.) oraz podkarpackim (22,3 proc.). Najmniej osób zagłosowało natomiast w woj. opolskim, lubuskim i dolnośląskim.