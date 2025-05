Wybory 2025. Jaka frekwencja do godz. 17

W Stalowej Woli frekwencja do godz. 17 osiągnęła 49,39 proc. (w 2020 wyniosła 46,86 proc.). Z kolei na Podkarpaciu, do godz. 17 do urn poszło 50,23 proc. uprawnionych do głosowania (w 2020 r. – 49,19 proc.).

Na zdjęciu kolejka przed głosowaniem w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 w Stalowej Woli, w Centrum Aktywności Seniora.

Mazowieckie i opolskie

Najwyższą frekwencję zanotowano w woj. mazowieckim – 54,97 proc.; woj. małopolskim – 52,89 proc. i pomorskim – 52,40 proc.

Z kolei najniższe frekwencje odnotowano w woj. opolskim – 43,22 proc,; woj. lubuskim – 46,84 proc. i woj. warmińsko-mazurskim – 47,86 proc. We wszystkich województwach frekwencja zamykała się w przedziale 43 – 55 proc.

Rekordowa Krynica Morska

We wszystkich miastach wojewódzkich frekwencja przekroczyła 50 proc. Najwyższa była w Warszawie – 58,85 proc.; Poznaniu – 56,22 proc. i Krakowie – 55,41 proc. Najniższą frekwencję w miastach wojewódzkich zanotowano w Gorzowie Wielkopolskim – 50,04 proc.; Opolu – 51,68 proc. i Kielcach – 52,20 proc.

Najwyższą frekwencję do godz. 17 w skali całego kraju zanotowano w Krynicy Morskiej – 73,81 proc., a najniższą we wsi Zębowice (siedzibie gminy) w woj. opolskim – 30,46 proc.

Dwa zgony w lokalach wyborczych

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, przypadki dwóch zgonów do których doszło w lokalach wyborczych, nie wpłyną na przedłużenie ciszy wyborczej.

Przypomnijmy: w Szczecinie zmarła 97-letnia kobieta, a w Bielsku Białej – 84-letni mężczyzna. Oboje nie zdążyli zagłosować.