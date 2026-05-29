Wybierz mural, który ozdobi stadion w Stalowej Woli

Od dzisiaj do 5 czerwca trwa głosowanie nad wyborem projektu muralu, który zostanie zrealizowany na stadionie PCPN - trybuna przy ul. Hutniczej.

Wystarczy zapoznać się z trzema projektami i oddać głos na ten, który najlepiej oddaje ducha Stalowej Woli, jej energię, sportowy charakter oraz bliskość natury.

Zwycięski mural powstanie w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego Miasta Stalowa Wola, jego wykonawcą będzie firma Osiedlowe Freski. Koncepcja zakłada stworzenie kompozycji harmonijnie wpisującej się w otoczenie, z motywami lasu, infrastruktury sportowej oraz mieszkańców uprawiających różne formy aktywności fizycznej. Całość utrzymana będzie w stonowanej kolorystyce i prostych, nowoczesnych formach.

