Stalowa Wola 3 stycznia 2026

Wspomnień czar… Piątka bokserów Stali wśród najlepszych

Pół wieku temu, początkiem roku 1976 „Przegląd Sportowy” opublikował listę 110 najlepszych polskich bokserów za rok 1975, po 10 w każdej kategorii wagowej. W tym elitarnym gronie znalazło się pięciu pięściarzy Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W wadze papierowej w pierwszej dziesiątce, na miejscu piątym został sklasyfikowany Józef Różany, w wadze piórkowej miejsce trzecie zajął Roman Gotfryd, w półśredniej czwarty był Janusz Janowski, w średniej, szóste miejsce zajął jego brat Henryk Janowski, a w ciężkiej, miejsce trzecie zarezerwowano dla Lucjana Treli.

Z tej piątki tylko dwóch staneło na podium mistrzostw Polski, rozgrywanych początkiem maja 1976 roku w Poznaniu.

W wadze średniej (do 75 kg) złoty medal wywalczył Henryk Janowski - w finałowej walce pokonał Ryszarda Pasiewicza z Gwardii Łódź. Drugi medal dla Stali - brązowy, zdobył Roman Gotfryd w wadze piórkowej (do 57 kg). Mistrzem Polski 76 tej kategorii został Kazimierz Przybylski z Zagłębia Konin, a wicemistrzem Leszek Kosedowski z Legii Warszawa.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

