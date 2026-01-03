Wspomnień czar… Piątka bokserów Stali wśród najlepszych

W wadze papierowej w pierwszej dziesiątce, na miejscu piątym został sklasyfikowany Józef Różany, w wadze piórkowej miejsce trzecie zajął Roman Gotfryd, w półśredniej czwarty był Janusz Janowski, w średniej, szóste miejsce zajął jego brat Henryk Janowski, a w ciężkiej, miejsce trzecie zarezerwowano dla Lucjana Treli.

Z tej piątki tylko dwóch staneło na podium mistrzostw Polski, rozgrywanych początkiem maja 1976 roku w Poznaniu.

W wadze średniej (do 75 kg) złoty medal wywalczył Henryk Janowski - w finałowej walce pokonał Ryszarda Pasiewicza z Gwardii Łódź. Drugi medal dla Stali - brązowy, zdobył Roman Gotfryd w wadze piórkowej (do 57 kg). Mistrzem Polski 76 tej kategorii został Kazimierz Przybylski z Zagłębia Konin, a wicemistrzem Leszek Kosedowski z Legii Warszawa.