Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recepta na szczęście
0.0 / 5
Stalowa Wola 17 listopada 2025

Wspomnieli Literackich Patronów roku 2025

Tegoroczne Zaduszki Literackie przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli poświęcono Literackim Patronom Roku 2025, ustanowionym przez Sejm i Senat RP. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Antoni Słonimski, Władysław Reymont, Stefan Żeromski ukształtowali wiele pokoleń Polaków, literacko inspirują do dziś.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uczestnicy spotkania usłyszeli wiersze oraz fragmenty powieści wspomnianych poetów i pisarzy w interpretacji: Beaty Życzyńskiej, Beaty Sudoł-Kochan, Grzegorza Męcińskiego, oraz Jerzego Kopeczka. Nietuzinkowe biografie, a w szczególności mniej znane ciekawostki z życia poetów i pisarzy przybliżyły Elżbieta Ferlejko i Alicja Wojdyło.

Miłośnicy literatury usłyszeli wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - m.in. „Światu”, „Królowa Mrozu”, „Pamiątki” oraz Antoniego Słonimskiego - „Alarm”, „Deszcz wiosenny”, „Zaduszki”.

Przeczytano również fragmenty: powieści „Chłopi” noblisty Władysława Reymonta, powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” i opowiadania „Zmierzch”.

- Literaccy patroni roku 2025 zajmowali się kształtowaniem słowa w sposób kunsztowny tak, by z tego wynikała bliska człowiekowi poezja i żywa literatura, oparta na doświadczeniu i prawdzie współczesnych im czasów - zauważyły Beata Życzyńska, dyrektor MBP oraz Elżbieta Ferlejko, prezes SL „Witryna”.

Słowo okraszone zostało piękną muzyką w wykonaniu pedagog i uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli. Elżbieta Mazurkiewicz akompaniowała na pianinie, zaprezentowali się także uczniowie - Zofia Piwowar (skrzypce), Natalia Sobiło (pianino) i Stanisław Wytrzęś (wiolonczela). 

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Utrudnienia na drodze Ulanów - Przędzel. Rusza układanie nawierzchni
Ulanów
Utrudnienia na drodze Ulanów - Przędzel. Rusza układanie nawierzchni
A święty spokojnie czeka na przeprowadzkę
Stalowa Wola
A święty spokojnie czeka na przeprowadzkę
Zapisz dziecko do MBP - dostaniesz 3 książki!
Stalowa Wola
Zapisz dziecko do MBP - dostaniesz 3 książki!
Mikołajkowa Kropla Pomocy. Jubileuszowa zbiórka krwi w Zbydniowie
Zaleszany
Mikołajkowa Kropla Pomocy. Jubileuszowa zbiórka krwi w Zbydniowie
Koncert Krzysztofa Cugowskiego. Jest taki zawrotny głos
Stalowa Wola
Koncert Krzysztofa Cugowskiego. Jest taki zawrotny głos
Niech usłyszą w Berlinie i Brukseli, że Polak nie będzie się kłaniał!
Stalowa Wola
Niech usłyszą w Berlinie i Brukseli, że Polak nie będzie się kłaniał!
Podinsp. Jerzy Ruszczycki nowym zastępcą komendanta stalowowolskiej policji
Stalowa Wola
Podinsp. Jerzy Ruszczycki nowym zastępcą komendanta stalowowolskiej policji
Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy i ogłoszenie wyników konkursu
Nisko
Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy i ogłoszenie wyników konkursu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu