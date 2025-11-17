Wspomnieli Literackich Patronów roku 2025

Uczestnicy spotkania usłyszeli wiersze oraz fragmenty powieści wspomnianych poetów i pisarzy w interpretacji: Beaty Życzyńskiej, Beaty Sudoł-Kochan, Grzegorza Męcińskiego, oraz Jerzego Kopeczka. Nietuzinkowe biografie, a w szczególności mniej znane ciekawostki z życia poetów i pisarzy przybliżyły Elżbieta Ferlejko i Alicja Wojdyło.

Miłośnicy literatury usłyszeli wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - m.in. „Światu”, „Królowa Mrozu”, „Pamiątki” oraz Antoniego Słonimskiego - „Alarm”, „Deszcz wiosenny”, „Zaduszki”.

Przeczytano również fragmenty: powieści „Chłopi” noblisty Władysława Reymonta, powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” i opowiadania „Zmierzch”.

- Literaccy patroni roku 2025 zajmowali się kształtowaniem słowa w sposób kunsztowny tak, by z tego wynikała bliska człowiekowi poezja i żywa literatura, oparta na doświadczeniu i prawdzie współczesnych im czasów - zauważyły Beata Życzyńska, dyrektor MBP oraz Elżbieta Ferlejko, prezes SL „Witryna”.

Słowo okraszone zostało piękną muzyką w wykonaniu pedagog i uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli. Elżbieta Mazurkiewicz akompaniowała na pianinie, zaprezentowali się także uczniowie - Zofia Piwowar (skrzypce), Natalia Sobiło (pianino) i Stanisław Wytrzęś (wiolonczela).