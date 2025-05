Współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej urodził się w Pysznicy

Władysław Zygmunt Ślebodziński urodził się 6 lutego 1884 w Pysznicy, w rodzinie Ignacego (1847–1921) i Anny z Gorylskich (zm. 1939). Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Getyndze. Po studiach uczył matematyki w szkołach średnich, m.in. w Sanoku i Tarnobrzegu. Od 1919 do wybuchu II wojny światowej mieszkał i pracował w Poznaniu. Podczas okupacji niemieckiej wysiedlony z Poznania, osiadł w Bochni. Aresztowany 1 grudnia 1942 przez gestapo za tajne nauczanie. Więzień obozów Auschwitz-Birkenau, Groß-Rosen i Dora-Nordhausen.

Do Wrocławia przybył w lipcu 1945 r. i wszedł w skład Grupy Naukowo-Kulturalnej organizującej tu Uniwersytet i Politechnikę. Był prezesem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego, współzałożycielem czasopisma „Colloquium Mathematicum”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1961–1963 prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Żonaty z Anną (1880–1969), mieli dwoje dzieci: syna Lesława (1909–1989), nauczyciela chemii, i córkę Zofię Krystynę (1912–2002), nauczycielkę matematyki.

Zmarł 3 stycznia 1972 we Wrocławiu, pochowany na cmentarzu Świętej Rodziny.

Warto teraz odwiedzić Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Właśnie trwa tam wystawa Powrót do przeszłości prezentująca dawne komputery (m.in. replikę komputera ODRA 1305, komputer PRS 4, terminal 9150 OM) oraz stare gry wideo: ATARI 800 XL, Commodore 64 czy Amiga 500.

Wystawa jest też okazją do przypomnienia wybitnych naukowców, których praca przyczyniła się do rozwoju nowoczesnych technologii. Jednym z nich był pochodzący z Pysznicy, wybitny matematyk, prof. Ślebodziński.