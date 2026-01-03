Miesięcznik
Nowoczesne wyposażenie dla szkoły w Cholewianej Górze

Gmina Jeżowe otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cholewianej Górze”. Projekt został zrealizowany w ramach programu „Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na BIS”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 118 709,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 240 834,42 zł.

W ramach realizacji projektu szkoła została doposażona w nowoczesne i niezbędne wyposażenie dydaktyczne oraz techniczne. Zakupiono m.in.:

  • monitory interaktywne,

  • drukarkę 3D wraz z filamentami,

  • klimatyzator oraz rolety wewnętrzne i zewnętrzne,

  • wyposażenie pracowni biologicznej,

  • krzesła i stoliki,

  • szafy stojące i biurka,

  • metalowe szatnie uczniowskie.

Głównym celem inwestycji było stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni edukacyjnej, sprzyjającej efektywnej nauce, wszechstronnemu rozwojowi uczniów oraz ich integracji. Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz funkcjonalne meble znacząco podnosi jakość pracy placówki i umożliwia realizację podstawy programowej w sposób innowacyjny, dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów.

Program „Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na BIS” realizowany jest w ramach Programu Inwestycje w Oświacie i stanowi istotne wsparcie dla samorządów w zakresie poprawy warunków kształcenia w publicznych szkołach podstawowych.

