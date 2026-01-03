Nowoczesne wyposażenie dla szkoły w Cholewianej Górze

Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 118 709,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 240 834,42 zł.
W ramach realizacji projektu szkoła została doposażona w nowoczesne i niezbędne wyposażenie dydaktyczne oraz techniczne. Zakupiono m.in.:
-
monitory interaktywne,
-
drukarkę 3D wraz z filamentami,
-
klimatyzator oraz rolety wewnętrzne i zewnętrzne,
-
wyposażenie pracowni biologicznej,
-
krzesła i stoliki,
-
szafy stojące i biurka,
-
metalowe szatnie uczniowskie.
Głównym celem inwestycji było stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni edukacyjnej, sprzyjającej efektywnej nauce, wszechstronnemu rozwojowi uczniów oraz ich integracji. Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz funkcjonalne meble znacząco podnosi jakość pracy placówki i umożliwia realizację podstawy programowej w sposób innowacyjny, dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów.
Program „Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na BIS” realizowany jest w ramach Programu Inwestycje w Oświacie i stanowi istotne wsparcie dla samorządów w zakresie poprawy warunków kształcenia w publicznych szkołach podstawowych.
Komentarze