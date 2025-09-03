Wrześniowy numer „Sztafety” już dostępny

Dla jednych to czas nostalgii, gdy słońce nad Bałtykiem ustępuje miejsca porannej mgle i szkolnym dzwonkom. W ich sercach wciąż szumią fale, jak te z helskiej plaży, gdzie „Sztafeta” towarzyszyła historycznej paradzie morskiej. Inni witają jesień z entuzjazmem, gotowi na nowe wyzwania po wakacyjnej przerwie. Kimkolwiek jesteście, „Sztafeta” wraca z numerem, który uczyni ten wrzesień miesiącem inspirujących odkryć i nowych możliwości.

Ten numer to podróż przez krajobrazy odwagi i przemiany. Poznajcie finał projektu „Metamorfozy” – historię pięciu niezwykłych kobiet, które na sandomierskim wybiegu podczas 6. Nadwiślańskiego Fashion Week udowodniły, że na piękno i pewność siebie nigdy nie jest za późno. Od świeżo upieczonej mężatki po 69-letnią pełną energii babcię – ich triumf to żywy dowód, że prawdziwa przemiana zaczyna się w sercu.

W ekskluzywnym wywiadzie z Adamem Hamrysz­czakiem, prezesem Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, odkrywamy fascynującą historię rozwoju naszego lotniska. Od skromnych początków, po ponad milion pasażerów rocznie, transatlantyckie połączenia i pozycję drugiego najdynamiczniej rozwijającego się portu lotniczego w Polsce. To dowód, że Podkarpacie potrafi myśleć globalnie, nie tracąc ze swoich korzeni.

Analizujemy także przyszłość komunikacji w Stalowej Woli, gdzie starosta Janusz Zarzeczny przedstawia wizję nowego dworca PKS. Kompleks pod wiaduktem nad ulicą Okulickiego ma pomieścić 25 stanowisk dla autobusów i znacząco poprawić komfort podróżnych. To inwestycja, która do 2027 roku ma zmienić oblicze komunikacji w naszym mieście, choć budzi kontrowersje wśród mieszkańców sąsiadujących z planowaną lokalizacją.

A dla tych, którzy lubią, gdy „iskrzy”, przygotowaliśmy reportaż z Rzeszowa, gdzie zwolnienia siedmiu pracowników PGE Dystrybucja wywołały prawdziwe „wysokie napięcie” i gotowość strajkową. Sprawa audytów, milionowych strat i dyscyplinarnych zwolnień pokazuje, jak skomplikowane mogą być relacje między zarządem a związkami zawodowymi w czasach transformacji energetycznej.

Drodzy Przedsiębiorcy, w erze, gdy uwaga klienta jest cenniejsza niż złoto, „Sztafeta” oferuje Wam coś wyjątkowego – relację z tysiącami lojalnych czytelników, którzy cenią lokalne marki i zaufane firmy. W mieście świętującym 80-lecie, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, Wasza obecność na naszych łamach to inwestycja w przyszłość. Razem napiszmy historię sukcesu!

Wracamy też do letniej fotografii z helskiej plaży

– „Sztafeta” na złocistym piasku, flotylla w tle, historia pisząca się na żywo. Jak powiedział kapitan Damian Przybysz, tańcząc na pokładzie ORP Orzeł: „To nie stal tworzy okręt, a ludzie”. I to właśnie Wy jesteście siłą tej wielkiej sztafety, którą współtworzymy każdego miesiąca.

Niech ten wrześniowy numer stanie się mostem między wakacyjnymi wspomnieniami a jesiennymi planami pełnymi nadziei i determinacji.

Z entuzjazmem nowego sezonu

Marzena Kościółek

Prezes Wydawnictwa Sztafeta

Nową „Sztafetę” można kupić w wielu punktach sprzedaży w Stalowej Woli i okolicach. Pełna lista punktów dostępna jest tutaj.

Przygotowaliśmy również możliwość zakupu online.