Wrześniowe warsztaty rodzinne w Izbie Lasowiackiej: stwórz swój własny las w słoiku

Po wakacyjnej przerwie Izba Lasowiacka im. Jana Puka ponownie zaprasza na twórcze spotkania! Tym razem uczestnicy warsztatów rodzinnych będą mieli okazję stworzyć swój własny miniaturowy ogród w szkle.

avatar
Mama na etacie

Freelancer

Spotkanie odbędzie się 14 września 2025 roku (niedziela) o godz. 15.00 w sali edukacyjnej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Zielona natura zamknięta w słoiku

Podczas zajęć każdy uczestnik zaprojektuje i wykona własny „las w słoiku”, który po zakończeniu warsztatów będzie można zabrać ze sobą do domu. To świetny sposób, aby zachować kawałek lata na jesienne dni i cieszyć się zielenią przez długi czas.

Organizacja i bilety

  • Bilety w cenie 40 zł od osoby dostępne są w kasie MDK oraz on-line.

  • W cenę wliczone są wszystkie materiały oraz narzędzia potrzebne podczas zajęć.

  • Liczba miejsc jest ograniczona, warto więc wcześniej zarezerwować udział.

Ważne informacje

Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (15) 842 09 50 lub mailowo: dzialzdkmdk@gmail.com.

Uwaga: w trakcie warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie MDK: https://mdkstalowawola.pl/rodo/.

Projekt z dofinansowaniem

Warsztaty realizowane są w ramach trwałości projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014–2021.

avatar
Mama na etacie

Freelancer

