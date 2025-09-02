Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księżniczki
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 września 2025

Wrzesień nadrabia lato – temperatury sięgają 29 stopni

Jeśli prognozy się sprawdzą, tegoroczny wrzesień może okazać się miesiącem, który uratuje choć kawałek wakacyjnego lata.

REKLAMA
avatar
Mama na etacie

Freelancer

Tegoroczne lato nie rozpieszczało mieszkańców regionu. Zamiast słońca i gorących, upalnych dni towarzyszył nam deszcz, pochmurne niebo i chłodny wiatr. Wielu mieszkańców narzekało, że wakacje minęły im bez typowego letniego klimatu – na podwórkach rzadko było widać bawiące się dzieci, a zamiast zapachu grilla częściej słyszeliśmy krople deszczu odbijające się o parapet. Pogoda była kapryśna – od chłodnych dni w lekkiej kurtce, po nagłe fale upału, które równie szybko znikały. W efekcie tegoroczne wakacje przypominały pogodowy rollercoaster, trudny do zaplanowania i pełen niespodzianek.

Tymczasem wraz z początkiem września aura zmieniła się diametralnie. Deszczowe chmury ustąpiły, a termometry w wielu miejscach pokazują już ponad 25 stopni Celsjusza, a miejscami nawet 30 stopni. Dzięki temu mieszkańcy chętnie nadrabiają czas na świeżym powietrzu – parki, błonia i leśne ścieżki znów wypełniają się spacerowiczami.

Co więcej, synoptycy przewidują, że ciepła pogoda utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Nawet wieczory, które o tej porze roku zwykle bywały chłodne, teraz sprzyjają spotkaniom na świeżym powietrzu – bez konieczności zakładania dodatkowych swetrów.

/autorka tekstu: praktykantka Gabriela Baran/

avatar
Mama na etacie

Freelancer

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Potężny pożar w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego
Stalowa Wola
Potężny pożar w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego
„Gotowanie na wielkiej patelni” z Mariuszem Szwedem podczas Stalove Festival
Stalowa Wola
„Gotowanie na wielkiej patelni” z Mariuszem Szwedem podczas Stalove Festival
PSP nr 11 zyskała nowe skrzydło.
Stalowa Wola
PSP nr 11 zyskała nowe skrzydło.
Spotkanie z Adamem Woronowiczem podczas Stalove Festival
Stalowa Wola
Spotkanie z Adamem Woronowiczem podczas Stalove Festival
Planeta STALOVA – kreatywna scena STALOVE FESTIVAL
Stalowa Wola
Planeta STALOVA – kreatywna scena STALOVE FESTIVAL
🚀 ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ ORGANIZACJI NASA SPACE APPS CHALLENGE! 🚀&nbsp;
Stalowa Wola
🚀 ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ ORGANIZACJI NASA SPACE APPS CHALLENGE! 🚀&nbsp;
Otwarcie ulicy Seulskiej – nowy horyzont rozwoju Stalowej Woli
Otwarcie ulicy Seulskiej – nowy horyzont rozwoju Stalowej Woli
Andrzej Duda gościem specjalnym Sceny Kreatywnej podczas Stalove Festival
Stalowa Wola
Andrzej Duda gościem specjalnym Sceny Kreatywnej podczas Stalove Festival
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu