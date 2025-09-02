Wrzesień nadrabia lato – temperatury sięgają 29 stopni

Tegoroczne lato nie rozpieszczało mieszkańców regionu. Zamiast słońca i gorących, upalnych dni towarzyszył nam deszcz, pochmurne niebo i chłodny wiatr. Wielu mieszkańców narzekało, że wakacje minęły im bez typowego letniego klimatu – na podwórkach rzadko było widać bawiące się dzieci, a zamiast zapachu grilla częściej słyszeliśmy krople deszczu odbijające się o parapet. Pogoda była kapryśna – od chłodnych dni w lekkiej kurtce, po nagłe fale upału, które równie szybko znikały. W efekcie tegoroczne wakacje przypominały pogodowy rollercoaster, trudny do zaplanowania i pełen niespodzianek.

Tymczasem wraz z początkiem września aura zmieniła się diametralnie. Deszczowe chmury ustąpiły, a termometry w wielu miejscach pokazują już ponad 25 stopni Celsjusza, a miejscami nawet 30 stopni. Dzięki temu mieszkańcy chętnie nadrabiają czas na świeżym powietrzu – parki, błonia i leśne ścieżki znów wypełniają się spacerowiczami.

Co więcej, synoptycy przewidują, że ciepła pogoda utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Nawet wieczory, które o tej porze roku zwykle bywały chłodne, teraz sprzyjają spotkaniom na świeżym powietrzu – bez konieczności zakładania dodatkowych swetrów.

/autorka tekstu: praktykantka Gabriela Baran/