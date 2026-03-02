Miesięcznik
Nisko 2 marca 2026

Wreszcie na swoim

Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do mieszkań w bloku przy ul. Szklarniowej w Nisku. To pierwszy blok komunalny budowany od podstaw przez gminę. Zapewne by go nie było, gdyby nie potężne – 85 proc.! – wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Nisko, jak wiele innych samorządów boryka się z głodem mieszkań komunalnych. Jak wszędzie tu też istnieje kolejka do mieszkań. Kolejka mieszkaniowa w Nisku zmniejszyła się o 39 pozycji. Tyle mieszkań jest na czterech kondygnacjach bloku przy Szklarniowej.

– Zasadniczym kryterium decydującym o przydziale mieszkania było oczywiście wykazanie braku takiego we wniosku osoby ubiegającej się, ale znaczenie miał też finansowy dochód na członka rodziny – wyjaśnia zasady naboru lokatorów Katarzyna Zybura, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku.

Mieszkania mają powierzchnię od 39 do 92. m kw. Budynek jest tyleż nowoczesny, co funkcjonalny. Na poziomie zerowym jest zamknięty parking z 33. stanowiskami, a wokół bloku pół setki kolejnych miejsc do parkowania. Jest oczywiście plac zabaw, ale nowy blok ma też instalację fotowoltaiczną, która znacząco obniży koszty eksploatacji. Blok kosztował 17,7 mln. zł, ale miasto dostało na tę inwestycję prawie 16,5 mln. zł z Funduszu Dopłat BGK.

Nisko idzie za ciosem i rozpoczyna przygotowania do kolejnej komunalnej inwestycji. Ma gwarancję nowej dopłaty z BGK i za trzy lata przy ul. Wańkowicza stanie podobny blok.

avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

