Ostatni raz Stal i Siarka walczyły o ligowe punkty w sezonie 2018/2019 w 2 lidze. W Stalowej Woli mecz zakończył się zwycięstwem naszej drużyny 76:68, a do rewanżu nie doszło, ponieważ tarnobrzeski klub wycofał się z rozgrywek. Stal wygrała więc walkowerem 20:0.
Stalowa Wola 22 lipca 2026
Wracają koszykarskie derby! Stal i Siarka znów zagrają o ligowe punkty
To wiadomość, na którą kibice koszykarscy w Stalowej Woli i Tarnobrzegu czekali od lat. W sezonie 2026/2027 ponownie dojdzie do koszykarskich derbów pomiędzy Stalą a Siarką. Wszystko za sprawą decyzji Polskiego Związku Koszykówki, który przyznał MKKS Siarka Tarnobrzeg licencję – tzw. dziką kartę – na grę w II lidze.
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