Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Rok 2006. Siarka - Stal, od lewej: Roman Prawica, Daniel Wall, Tomasz Grodzki, Paweł Pydych
0.0 / 5
Stalowa Wola 22 lipca 2026

Wracają koszykarskie derby! Stal i Siarka znów zagrają o ligowe punkty

To wiadomość, na którą kibice koszykarscy w Stalowej Woli i Tarnobrzegu czekali od lat. W sezonie 2026/2027 ponownie dojdzie do koszykarskich derbów pomiędzy Stalą a Siarką. Wszystko za sprawą decyzji Polskiego Związku Koszykówki, który przyznał MKKS Siarka Tarnobrzeg licencję – tzw. dziką kartę – na grę w II lidze.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Ostatni raz Stal i Siarka walczyły o ligowe punkty w sezonie 2018/2019 w 2 lidze. W Stalowej Woli mecz zakończył się zwycięstwem naszej drużyny 76:68, a do rewanżu nie doszło, ponieważ tarnobrzeski klub wycofał się z rozgrywek. Stal wygrała więc walkowerem 20:0.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Dzień Zaklikowa 2026 – Piękni i Młodzi, Gromee, koncerty i atrakcje
Zaklików
Dzień Zaklikowa 2026 – Piękni i Młodzi, Gromee, koncerty i atrakcje
Tragiczny poranek w Zarzeczu. Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych
Nisko
Tragiczny poranek w Zarzeczu. Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych
Zmiany w szpitalu w Nisku. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna przeniesiona
Nisko
Zmiany w szpitalu w Nisku. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna przeniesiona
Zintegrowana i szybka kolej
Stalowa Wola
Zintegrowana i szybka kolej
EthnoVibes zadebiutuje w Rozwadowie
Stalowa Wola
EthnoVibes zadebiutuje w Rozwadowie
Do 10 lat więzienia za blisko 2 kg narkotyków. 39-latek z Niska aresztowany
Nisko
Do 10 lat więzienia za blisko 2 kg narkotyków. 39-latek z Niska aresztowany
Policjanci znaleźli marihuanę w bagażu 62-letniego obywatela Niemiec
Stalowa Wola
Policjanci znaleźli marihuanę w bagażu 62-letniego obywatela Niemiec
Syreny alarmowe zabrzmią 21 lipca. To tylko ćwiczenia „ALARM 2026”
Stalowa Wola
Syreny alarmowe zabrzmią 21 lipca. To tylko ćwiczenia „ALARM 2026”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu