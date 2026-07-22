22 lipca 2026

Wracają koszykarskie derby! Stal i Siarka znów zagrają o ligowe punkty

To wiadomość, na którą kibice koszykarscy w Stalowej Woli i Tarnobrzegu czekali od lat. W sezonie 2026/2027 ponownie dojdzie do koszykarskich derbów pomiędzy Stalą a Siarką. Wszystko za sprawą decyzji Polskiego Związku Koszykówki, który przyznał MKKS Siarka Tarnobrzeg licencję – tzw. dziką kartę – na grę w II lidze.