Wpierw Bieg Orląt Lwowskich, a po nim przełajowe Grand Prix

Na starcie Biegu Orląt Lwowskich mogą stanąć 9-latkowie (urodzeni w roku 2016), co jest upamiętnieniem wieku najmłodszego poległego Dziecka - Janka Kukowskiego w obronie swojego miasta. Bieg, to doskonała forma do wspólnego uczczenie pamięci polskich uczniów, harcerzy i studentów, którzy stanęli w obronie Lwowa w listopadzie 1918 roku. Wydarzenie jest organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oraz Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.

Uczestnicy Biegu Orląt Lwowskich będą mieli do pokonania 1421 metrów, a więc tyle, ile dzieci i młodzieży zginęło w walkach o Lwów w latach 1918-1919. Dla wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu przygotowano pakiety (koszulka + medal). Start o godzinie 10:30.

Po Biegu Orląt Lwowskich, około godziny 11.30, odbędą się zawody Grand Prix w Biegach Przełajowych o puchar starosty stalowowolskiego. Na 800 m trasie crossowej rywalizować mogą uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Głównym organizatorem obydwu wydarzeń jest Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.