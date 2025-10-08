Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin Harasiuki 8 października 2025

Wpierw Bieg Orląt Lwowskich, a po nim przełajowe Grand Prix

Już jutro, w czwartek 9 października na stadionie lekkoatletycznym SiR w Stalowej Woli odbędzie się IV edycja Biegu Orląt Lwowskich oraz I rzut Grand Prix w Biegach Przełajowych o puchar starosty stalowowolskiego.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na starcie Biegu Orląt Lwowskich mogą stanąć 9-latkowie (urodzeni w roku 2016), co jest upamiętnieniem wieku najmłodszego poległego Dziecka - Janka Kukowskiego w obronie swojego miasta. Bieg, to doskonała forma do wspólnego uczczenie pamięci polskich uczniów, harcerzy i studentów, którzy stanęli w obronie Lwowa w listopadzie 1918 roku. Wydarzenie jest organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oraz Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.

Uczestnicy Biegu Orląt Lwowskich będą mieli do pokonania 1421 metrów, a więc tyle, ile dzieci i młodzieży zginęło w walkach o Lwów w latach 1918-1919. Dla wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu przygotowano pakiety (koszulka + medal). Start o godzinie 10:30.

Po Biegu Orląt Lwowskich, około godziny 11.30, odbędą się zawody Grand Prix w Biegach Przełajowych o puchar starosty stalowowolskiego. Na 800 m trasie crossowej rywalizować mogą uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Głównym organizatorem obydwu wydarzeń jest Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Dominacja młodych lekkoatletów Stali na bieżni i w rzutniach
Stalowa Wola
Dominacja młodych lekkoatletów Stali na bieżni i w rzutniach
Baja Carpathia w Stalowej Woli bezlitosna dla załóg ze… Stalowej Woli
Stalowa Wola
Baja Carpathia w Stalowej Woli bezlitosna dla załóg ze… Stalowej Woli
W środę Stal zagra o 17, a Kuźnia Koszykówki o 18
Stalowa Wola
W środę Stal zagra o 17, a Kuźnia Koszykówki o 18
Sympatyczni rozpoczną od spotkania z Anielą
Stalowa Wola
Sympatyczni rozpoczną od spotkania z Anielą
Pogoń odjeżdża i Łuczak z Maliarenko też odjeżdżają
Stalowa Wola
Pogoń odjeżdża i Łuczak z Maliarenko też odjeżdżają
Trzecia porażka „Stalówki” z rzędu
Stalowa Wola
Trzecia porażka „Stalówki” z rzędu
Pierwsze domowe zwycięstwo Sokoła Nisko
Stalowa Wola
Pierwsze domowe zwycięstwo Sokoła Nisko
Porażka koszykarzy Stali w Kielcach
Stalowa Wola
Porażka koszykarzy Stali w Kielcach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu