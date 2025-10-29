Miesięcznik
Stalowa Wola 29 października 2025

Wpadli jeden po drugim

Stalowowolscy policjanci mają za sobą kolejną skuteczną akcję. W ostatnim tygodniu funkcjonariusze zatrzymali pięć osób poszukiwanych do odbycia kar pozbawienia wolności. Najdłużej za kratkami - ponad sześć miesięcy - spędzi 49-letni mieszkaniec Stalowej Woli, za którym wydano aż dwa listy gończe.

Jak informuje policja, mężczyzna był poszukiwany przez sądy w Tarnobrzegu i Sandomierzu - za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego oraz wykroczenia drogowe. Wpadł podczas policyjnej interwencji dotyczącej zakłócania porządku w jednym z mieszkań na terenie miasta.

Kolejnych dwóch mężczyzn trafiło za kratki za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

32-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego spędzi w więzieniu sześć miesięcy, a 30-letni mieszkaniec Stalowej Woli - pięć miesięcy.

Zatrzymano także 37-letnią kobietę i 25-letniego mężczyznę. Oboje mieli do odbycia krótsze kary, jednak kobieta zdecydowała się zapłacić grzywnę i została zwolniona, natomiast 25-latek trafił do aresztu na 20 dni.

Policja przypomina, że mimo prób ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości, funkcjonariusze systematycznie ustalają i zatrzymują osoby poszukiwane. - Każda taka sprawa kończy się doprowadzeniem do zakładu karnego lub aresztu - podkreślają mundurowi.

