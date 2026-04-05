WP-Transfer mistrzem SWVA, HSW-Narzędziownia-Społem mistrzem SWBA

Zakończyły się rozgrywki w stalowowolskich ligach amatorskich: koszykówki (SWBA) i siatkówki (SWVA). Najlepszą koszykarską drużyną w sezonie 2025/26 została HSW Narzędziownia-Społem Stalowa Wola, natomiast w lidze siatkarskiej triumfował po WP-Transfer Stalowa Wola.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W rozgrywkach SWVA uczestniczyło 8 drużyn. Po pierwszej kolejce na fotelu lidera usadowił się WP-Transfer i został na nim do końca sezonu. W 14 meczach „transferowcy” odnieśli 12 zwycięstw. Miejsce drugie zajął Leśnik Sagitarus Nisko (33 punkty, 11 zwycięstwa - 3 porażki), a brązowymi medalistami zostali siatkarze Art-Mat Stalowa Wola (31 punktów, 11-3). Kolejne miejscai: 4. VBall Ulanów (24 pkt, 9-6), 5. Konzbud Stalowa Wola (22 pkt, 7-7), 6. BHP PPOŻ Tomasz Mazur Stalowa Wola (11 pkt, 3-11), 7. NXnet Stalowa Wola (8 pkt, 3-11), 8. AKS Orkan Nisko (3 pkt, 1-13).

W lidze koszykarskiej rywalizowało 5 drużyn. Mistrzowski tytuł wywalczyła HSW-Narzędziownia Społem Stalowa Wola, która w 12 meczach zdobyła 23 pkt,  odnosząc 11 zwycięstw i tylko jeden raz musiała pogodzić się z porażką. Wicemistrzami zostali koszykarze Martwych Pikseli (21 pkt, 9-3), a podium uzupełnił Ełk Skład Stalowa Wola (18 pkt, 6-6). Miejsce czwarte zajęła Złota Generacja Stalowa Wola (16 pkt, 4-8), a piąte Stalowe Byki Stalowa Wola (12 pkt, 0-12).

REKLAMA
