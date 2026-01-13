WP-Transfer i HSW-Narzędziownia-Społem wciąż pozostają niepokonane

SWVA

WP-Transfer Stalowa Wola - BHP PPOŻ T.Mazur Stalowa Wola 3:1 (25:9, 19:25, 25:18, 25:20), Vball Ulanów - Konzbud Stalowa Wola 3:1 (17:25, 25:23, 25:18, 28:26), AKS Orkan Nisko - Nxnet Stalowa Wola 1:3 (19:25, 25:23, 23:25, 17:25), Leśnik Sagitarius Nisko - Art-Mat Stalowa Wola - mecz został przełożony na inny termin.

W tabeli na prowadzeniu WP-Transfer - 24 pkt (8 zwycięstw - 0 porażek, sety 24:4). Miejsce drugie zajmuje Vball Ulanów - 18 pkt (6-2, 18:10), a trzeci jest Leśnik Sagittarius Nisko - 15 pkt (5-2, 17:7).

17. stycznia: WP-Transfer - Vball Ulanów (9), Xnet - Konzbud (10.40), BHP PPOŻ T.Mazur - Art–Mat (12.20), Orkan - Leśnik Sagitarius (14)

SWBA

HSW Narzędziownia-Społem - Martwe Piksele 55:42, Ełk Skład - Stalowe Byki 111:41, pauzowała Złota Generacja.

W tabeli na prowadzeniu HSW Narzędziownia-Społem - 14 pkt (7 zwycięstw - 0 porażek), Miejsce drugie zajmuje Złota Generacja - 11 pkt (3-5), z na trzecim są Martwe Piksele - 10 pkt (4-2).

17. stycznia (zaległa kolejka z 22. listopada 25): HSW Narzędziownia-Społem - Martwe Piksele (16.30), Ełk Skład - Stalowe Byki (17.45). Pauzuje Złota Generacja.