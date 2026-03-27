„Wolontariat bez barier” - MOPS w Stalowej Woli zaprasza do wspólnego działania

Projekt jest realizowany od marca do czerwca 2026 roku i daje mieszkańcom Stalowej Woli możliwość zaangażowania się w działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Do udziału zapraszane są zarówno osoby indywidualne, jak i grupy 3-4 osobowe. Wolontariat może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny, w zależności od możliwości uczestników. Nawet godzina lub dwie poświęconego czasu może stanowić cenne wsparcie dla osób w ośrodku.

Wolontariusze będą towarzyszyć uczestnikom w codziennych aktywnościach - rozmowach przy herbacie, wspólnych grach planszowych i karcianych, spacerach w ogrodzie, kolorowaniu czy czytaniu książek. Obecność wolontariuszy pozwoli także opiekunom poświęcić więcej uwagi osobom wymagającym indywidualnego wsparcia.

- Celem działań jest budowanie życzliwej atmosfery, wzmacnianie relacji i tworzenie przestrzeni sprzyjającej wspólnemu spędzaniu czasu. Wolontariat to nie tylko forma pomocy, ale także szansa na zdobycie doświadczenia i rozwijanie postaw prospołecznych - podkreślają organizatorzy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 535 865 845.

Mieszkańcy Stalowej Woli mają szansę włączyć się w tworzenie otwartej, dostępnej i przyjaznej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, która łączy wsparcie, integrację i codzienną radość z bycia razem.