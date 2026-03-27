Stalowa Wola 27 marca 2026

„Wolontariat bez barier” - MOPS w Stalowej Woli zaprasza do wspólnego działania

Klub Wolontariusza działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli rozpoczął realizację projektu socjalnego „Wolontariat bez barier”. Inicjatywa skierowana jest do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 i ma na celu wzmocnienie ich potencjału społecznego poprzez angażowanie lokalnej społeczności i wolontariuszy.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt jest realizowany od marca do czerwca 2026 roku i daje mieszkańcom Stalowej Woli możliwość zaangażowania się w działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Do udziału zapraszane są zarówno osoby indywidualne, jak i grupy 3-4 osobowe. Wolontariat może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny, w zależności od możliwości uczestników. Nawet godzina lub dwie poświęconego czasu może stanowić cenne wsparcie dla osób w ośrodku.

Wolontariusze będą towarzyszyć uczestnikom w codziennych aktywnościach - rozmowach przy herbacie, wspólnych grach planszowych i karcianych, spacerach w ogrodzie, kolorowaniu czy czytaniu książek. Obecność wolontariuszy pozwoli także opiekunom poświęcić więcej uwagi osobom wymagającym indywidualnego wsparcia.

- Celem działań jest budowanie życzliwej atmosfery, wzmacnianie relacji i tworzenie przestrzeni sprzyjającej wspólnemu spędzaniu czasu. Wolontariat to nie tylko forma pomocy, ale także szansa na zdobycie doświadczenia i rozwijanie postaw prospołecznych -  podkreślają organizatorzy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 535 865 845.

Mieszkańcy Stalowej Woli mają szansę włączyć się w tworzenie otwartej, dostępnej i przyjaznej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, która łączy wsparcie, integrację i codzienną radość z bycia razem.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nowe elektryczne autobusy już niemal gotowe
Stalowa Wola
Nowe elektryczne autobusy już niemal gotowe
Wyjątkowe wydarzenie poświęcone rodzinie Ulmów
Nisko
Wyjątkowe wydarzenie poświęcone rodzinie Ulmów
Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze
Pysznica
Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze
Odnowione łazienki i sale terapeutyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Odnowione łazienki i sale terapeutyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli
Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela
Stalowa Wola
Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela
Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza na Pieśni Wielkopostne i Pasyjne
Zaleszany
Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza na Pieśni Wielkopostne i Pasyjne
Rok przemocy i awantur. 46-latek trafił do aresztu
Stalowa Wola
Rok przemocy i awantur. 46-latek trafił do aresztu
Wojskowe legendy na dwóch kołach na nowej wystawie w Muzeum COP
Stalowa Wola
Wojskowe legendy na dwóch kołach na nowej wystawie w Muzeum COP
