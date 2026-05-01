Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
0.0 / 5
Wola Rzeczycka uczci Święto Konstytucji 3 Maja

Mieszkańcy Woli Rzeczyckiej i okolic będą mieli okazję wspólnie uczcić jedno z najważniejszych świąt narodowych. W sobotę, 3 maja, przy parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny odbędą się uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja, łączące patriotyczny charakter z rodzinnym festynem.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program wydarzenia rozpocznie się o godz. 14.30 majówką na placu przykościelnym z udziałem scholi „Gaude Cordis”. Następnie na scenie zaprezentuje się kapela pod kierownictwem Edwarda Horoszko, a harcerze ze Szczepu ZHP „Bieszczadnicy” przedstawią patriotyczny program „Witaj Majowa Jutrzenko”.

Nie zabraknie również wspólnego tańca - o godz. 16.30 uczestnicy odtańczą poloneza 3 maja. Chwilę później wystąpi orkiestra Oddziału Tureckiego z Woli Rzeczyckiej.

Popołudnie upłynie także pod znakiem sportowej rywalizacji. O godz. 17.15 rozpocznie się część sportowa, w tym bieg 3-majowy pod hasłem „Biegajmy i pamiętajmy” oraz rozgrywki piłkarskie dla najmłodszych. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni o godz. 18.15.

Na zakończenie przewidziano występy muzyczne - zespół „Bieszczadnicy” zaprezentuje repertuar harcerski, a wieczór zwieńczy festyn z zespołem „Byli Górale”.

Organizatorzy zadbali także o strefę gastronomiczną przygotowaną przez Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich oraz atrakcje dla dzieci.

Wydarzenie ma charakter otwarty i stanowi doskonałą okazję do wspólnego, rodzinnego świętowania w duchu patriotyzmu i lokalnej integracji.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu