Wola Rzeczycka uczci Święto Konstytucji 3 Maja

Program wydarzenia rozpocznie się o godz. 14.30 majówką na placu przykościelnym z udziałem scholi „Gaude Cordis”. Następnie na scenie zaprezentuje się kapela pod kierownictwem Edwarda Horoszko, a harcerze ze Szczepu ZHP „Bieszczadnicy” przedstawią patriotyczny program „Witaj Majowa Jutrzenko”.

Nie zabraknie również wspólnego tańca - o godz. 16.30 uczestnicy odtańczą poloneza 3 maja. Chwilę później wystąpi orkiestra Oddziału Tureckiego z Woli Rzeczyckiej.

Popołudnie upłynie także pod znakiem sportowej rywalizacji. O godz. 17.15 rozpocznie się część sportowa, w tym bieg 3-majowy pod hasłem „Biegajmy i pamiętajmy” oraz rozgrywki piłkarskie dla najmłodszych. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni o godz. 18.15.

Na zakończenie przewidziano występy muzyczne - zespół „Bieszczadnicy” zaprezentuje repertuar harcerski, a wieczór zwieńczy festyn z zespołem „Byli Górale”.

Organizatorzy zadbali także o strefę gastronomiczną przygotowaną przez Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich oraz atrakcje dla dzieci.

Wydarzenie ma charakter otwarty i stanowi doskonałą okazję do wspólnego, rodzinnego świętowania w duchu patriotyzmu i lokalnej integracji.