Wola Rzeczycka ponownie zabrzmi harcerskimi piosenkami

Wydarzenie od lat gromadzi zuchów, harcerzy, instruktorów oraz miłośników turystycznych i harcerskich brzmień z całej diecezji. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie - oprócz festiwalowych przesłuchań uczestnicy będą mogli wziąć udział w koncertach, wspólnym ognisku oraz licznych wydarzeniach integracyjnych.

Festiwal rozpocznie się w piątek, 19 czerwca, od zakwaterowania uczestników i uroczystego apelu. O godz. 18 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji zuchów, harcerzy i instruktorów Diecezji Sandomierskiej. Wieczorem zaplanowano uroczyste rozpalenie ogniska, a pierwszą gwiazdą wydarzenia będzie Michał Łangowski, który wystąpi o godz. 20.30.

Sobotę wypełnią przesłuchania konkursowe zespołów i solistów. Po południu odbędą się bloki programowe dla zuchów i harcerzy, a wieczorem koncert galowy połączony z ogłoszeniem wyników. Muzyczną gwiazdą drugiego dnia festiwalu będzie Robert Kasprzycki, którego koncert rozpocznie się o godz. 20.30. Na zakończenie dnia organizatorzy zapraszają uczestników na wspólne karaoke.

Ostatni dzień wydarzenia, niedziela 21 czerwca, rozpocznie się Mszą Świętą. Następnie odbędzie się apel kończący festiwal i symboliczne zamknięcie harcerskiego kręgu. Po sprzątaniu terenu uczestnicy rozjadą się do swoich miejscowości, kończąc kolejny rok harcerskiej działalności.

Organizatorem wydarzenia jest Szczep ZHP „Bieszczadnicy” z Woli Rzeczyckiej. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, wójta gminy Radomyśl nad Sanem Jana Pyrkosza oraz starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego.

Wstęp na koncerty i wydarzenia towarzyszące jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy zapraszają mieszkańców regionu do wspólnego przeżywania harcerskiego święta, które co roku przyciąga do Woli Rzeczyckiej setki uczestników i gości.