Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu

W składzie reprezentacji wystąpiła także koleżanka klubowa Wojtka, Łucja Brzyska oraz Emilia Staszewska (GOSiR Krościenko Wyżne), Martyna Skawińska, Fabian Maziarz (UKS Tempo 5 Przemyśl) oraz Jakub Król (LKS Stal Mielec).Reprezentacja województwa podkarpackiego zajęła 3 miejsce w klasyfikacji medalowej oraz 6 miejsce w klasyfikacji punktowejNagrodą dla zdobywców pierwszych i drugich miejsc w konkurencjach indywidualnych było powołanie do reprezentacji Polski na międzypaństwowy mecz Austria-Polska-Słowacja, który odbędzie się 29 listopada w Wiedniu.

W stolicy Austrii nasza Stal będzie mieć jeszcze jednego swojego reprezentanta. Powołanie do kadry trenerskiej, która opiekować będzie się polską reprezentacją otrzymała Monika Kłosowska, trener i wiceprezes ds. sportowych KKL Stal Stalowa Wola.Panie Monice i jej zawodnikowi, Wojtkowi Opałce gratulujemy, życzymy bardzo dobrego występu w Wiedniu i zapewniamy, że będziemy trzymać mocno kciuki!

Pozostałe lokaty zawodników i zawodniczek Stali w finale LDK w Spale: Dmytro Safronov - pchnięcie kulą - 9,55 (10. miejsce), Gabriela Naja - skok wzwyż - 150 (10), Łucja Brzyska - 200 m - 27,72 (13.), Kacper Grzybowski - 600 m - 1:40,79 (13), Michał Wojdyła - 60 m - 8,26 (17), Karolina Czernia - 200 m - 28,20 (19), Maksymilian Butryn - 200 m - 27,57 (22), Michał Hammer - skok w dal - 4,86 (22), Laura Tokarczyk - 200 m - 28,74 (26), Lena Brodowska - 1000 m z przesz. - 3:40.53 (30), Hanna Buczak - 600 m - 1:56,90 (35), , Nikola Tracz - 600 m - 1:57,94 (38).

Reprezentacja KKL Stal Stalowa Wola w finale ogólnopolskim LDK w Spale. W środku trenerka Monika Kłosowska