Fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola / facebook
Stalowa Wola 26 maja 2026

Wojtala z trzema medalami, Stal z największą zdobyczą mistrzostw Podkarpacia U16

Na stadionie szkolnym Juvenia w Przemyśl odbyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego U16 oraz Mityng POZLA. Reprezentanci Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola zdobyli 21 medali (6 złotych, 3 srebrne, 12 brązowych). Najwięcej z wszystkich startujących 15 klubów.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Z trzema medalami i dwoma nowymi rekordami życiowymi wrócił Kacper Wojtala. Medal wywalczył także i poprawił „życiówkę” w biegu na 300 m, Sebastian Miklus z Olimpijczyka Pysznica (1:31,93). Drużynową punktację medalową wygrała Resovia, mimo że wywalczyła łącznie sześć medali mniej, ale zdobyła więcej medali srebrnych.

Wyniki zawodników Stali:
Medale złote wywalczyli: Kacper Wojtala w biegu na 100 m (11,07 PB) i na 300 m (36,28 PB), Polina Święcicka w oszczep (29,61 PB), Dmytro Safronov w rzucie dyskiem (44,94) i w rzucie oszczepem (39,88 PB) i Karolina Kowalczykowska w rzucie młotem (40,49)
Srebrni medaliści: Dominika Pikor w skoku wzwyż (145), Emilia Tryka w rzucie młotem (37,27), Gerard Moskal w rzucie dyskiem (35,66).
Brązowi medaliści: Wojciech Opałka w biegu na 100 m (11,63 PB), Aleksandra Abram w biegu na 600 m (1:43,24), Weronika Pieróg w biegu na 1000 m (3:11,29 PB), Polina Święcicka w pchnięciu kulą (8,31 PB), Karol Obuchowski w pchnięciu kulą (8,29), Gabriel Naja w skoku wzwyż (150), Karolina Kowalczykowska w rzucie dyskiem (23,79), Bartosz Brodowski w rzucie dyskiem (29,44), Oliwia Bełzak w rzucie młotem (22,85), Gerard Moskal w rzucie młotem (43,38), Bartłomiej Maślach w rzucie oszczepem (33,23), sztafeta 4x100 m w składzie: Maksymilian Butryn, Wojciech Opałka, Kacper Grzybowski, Kacper Wojtala (47,05).

Również w Mityngu POZLA lekkoatleci Stali pokazali się z jak najlepszej strony, uzyskując wartościowe wyniki:
200 m - Julia Czarny (25,70), 800 m - Lena Grzybowska (2:16,28), Monika Zaręba (2:18,01), skok wzwyż - Bartłomiej Ziarno (195), skok w dal - Sebastian Tęcza (6,14).

Zdjęcia z mistrzostw w Przemyślu - KKL Stal Stalowa Wola i LA Olimpijczyk Pysznica

