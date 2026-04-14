Wojskowe Targi Służby i Pracy w Stalowej Woli

Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz samorząd Stalowej Woli.

W godzinach od 9 do 17 na odwiedzających czekać będzie bogaty program. Jednym z głównych punktów będą prezentacje nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym m.in. bojowego wozu piechoty Borsuk, czołgu Abrams M1A1, wozu zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, pojazdu minowania narzutowego Baobab-K oraz transporterów opancerzonych Rosomak.

Nie zabraknie również widowiskowych pokazów musztry paradnej, warsztatów medycyny pola walki oraz występów artystycznych - na scenie pojawi się m.in. Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa oraz zespoły wojskowe.

Dla wielu uczestników nieodłącznym elementem wydarzenia będzie także tradycyjna wojskowa grochówka, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.

Targi to jednak nie tylko pokazy - to także przestrzeń do rozmów i planowania przyszłości zawodowej. Na miejscu obecni będą przedstawiciele jednostek wojskowych z całego województwa podkarpackiego oraz żołnierze Wojskowych Centrów Rekrutacji. Uczestnicy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat służby, dostępnych ścieżek kariery, a także złożyć wniosek o wstąpienie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej lub aktywnej rezerwy.

Ważna informacja!

Organizatorzy informują również o utrudnieniach dla kierowców. W związku z przygotowaniami do wydarzenia, parking zlokalizowany pomiędzy obiektami Sport i Rekreacja Stalowa Wola a Urzędem Skarbowym przy ul. Hutniczej zostanie czasowo wyłączony z użytkowania. Prośba kierowana jest do wszystkich użytkowników o opuszczenie parkingu najpóźniej do środy, 15 kwietnia, do godziny 20. Teren ten będzie wykorzystywany na potrzeby pokazów związanych z targami. Organizatorzy dziękują za wyrozumiałość i przepraszają za ewentualne niedogodności.