Wojskowe Targi Służby i Pracy w Stalowej Woli

Już 17 i 18 kwietnia Wojskowe Targi Służby i Pracy w Stalowej Woli. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się na terenie Sport i Rekreacja Stalowa Wola i będzie okazją do bliższego poznania współczesnego wojska oraz możliwości kariery w jego strukturach. Wstęp na targi jest bezpłatny.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz samorząd Stalowej Woli.

W godzinach od 9 do 17 na odwiedzających czekać będzie bogaty program. Jednym z głównych punktów będą prezentacje nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym m.in. bojowego wozu piechoty Borsuk, czołgu Abrams M1A1, wozu zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, pojazdu minowania narzutowego Baobab-K oraz transporterów opancerzonych Rosomak.

Nie zabraknie również widowiskowych pokazów musztry paradnej, warsztatów medycyny pola walki oraz występów artystycznych - na scenie pojawi się m.in. Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa oraz zespoły wojskowe.

Dla wielu uczestników nieodłącznym elementem wydarzenia będzie także tradycyjna wojskowa grochówka, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.

Targi to jednak nie tylko pokazy - to także przestrzeń do rozmów i planowania przyszłości zawodowej. Na miejscu obecni będą przedstawiciele jednostek wojskowych z całego województwa podkarpackiego oraz żołnierze Wojskowych Centrów Rekrutacji. Uczestnicy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat służby, dostępnych ścieżek kariery, a także złożyć wniosek o wstąpienie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej lub aktywnej rezerwy.

Ważna informacja!

Organizatorzy informują również o utrudnieniach dla kierowców. W związku z przygotowaniami do wydarzenia, parking zlokalizowany pomiędzy obiektami Sport i Rekreacja Stalowa Wola a Urzędem Skarbowym przy ul. Hutniczej zostanie czasowo wyłączony z użytkowania. Prośba kierowana jest do wszystkich użytkowników o opuszczenie parkingu najpóźniej do środy, 15 kwietnia, do godziny 20. Teren ten będzie wykorzystywany na potrzeby pokazów związanych z targami. Organizatorzy dziękują za wyrozumiałość i przepraszają za ewentualne niedogodności.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Polowski i Bąk poprowadzili strażaków ze Stalowej Woli do historycznego triumfu
Stalowa Wola
Polowski i Bąk poprowadzili strażaków ze Stalowej Woli do historycznego triumfu
Niżańskie Targi Edukacyjne już wkrótce
Nisko
Niżańskie Targi Edukacyjne już wkrótce
Zaginiona pieśń powraca po blisko 90 latach. W Stalowej Woli odbędzie się Akt Przekazana Dziedzictwa Narodowego
Stalowa Wola
Zaginiona pieśń powraca po blisko 90 latach. W Stalowej Woli odbędzie się Akt Przekazana Dziedzictwa Narodowego
Młoda „Stalówka” w gazie! Trzecie zwycięstwo z rzędu
Stalowa Wola
Młoda „Stalówka” w gazie! Trzecie zwycięstwo z rzędu
Nowe mieszkania wsparcia w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowe mieszkania wsparcia w Stalowej Woli
Niewybuchy w regionie
Stalowa Wola
Niewybuchy w regionie
Zwycięstwa Tobiasza Zarzecznego i Franka Kredensa, porażka Wiktora Skiby
Stalowa Wola
Zwycięstwa Tobiasza Zarzecznego i Franka Kredensa, porażka Wiktora Skiby
ZUS. Zmiany w zwolnieniach lekarskich
ZUS. Zmiany w zwolnieniach lekarskich
