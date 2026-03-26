Wojskowe legendy na dwóch kołach na nowej wystawie w Muzeum COP

Już od 29 marca w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli będzie można zobaczyć wyjątkową wystawę poświęconą motocyklom z czasów II wojny światowej. Ekspozycja „Dwa koła na froncie. Motocykle II wojny światowej” to niecodzienna okazja, by poznać historię konfliktu z zupełnie innej perspektywy - mobilności żołnierzy na froncie.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Motocykle w czasie największego konfliktu XX wieku odgrywały znacznie większą rolę, niż mogłoby się wydawać. Wykorzystywano je do błyskawicznych ataków, transportu, łączności, a także zabezpieczania konwojów. Dzięki swojej zwrotności i niezawodności były nieocenionym wsparciem dla armii po obu stronach konfliktu.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie dziesięć wojskowych jednośladów z lat 30. i 40. XX wieku, używanych zarówno przez aliantów, jak i państwa Osi. Wśród nich znalazły się m.in. amerykańskie Harley-Davidson WLA i Indian 741B, brytyjskie BSA M20 i Panther M100, niemieckie BMW R12, BMW R75 Sahara i Zündapp KS 600, włoski Moto Guzzi Alce, francuski Terrot RDA oraz polski Sokół 1000.

Eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji i pokazują, jak różnorodne były konstrukcje motocyklowe w tamtym okresie - od ciężkich maszyn niemieckich, przez wytrzymałe modele brytyjskie, po proste i niezawodne pojazdy amerykańskie. Szczególne miejsce zajmuje polski Sokół 1000, który był podstawowym ciężkim motocyklem Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku i symbolem możliwości krajowego przemysłu.

Motocykle pełniły na froncie wiele funkcji - służyły jako pojazdy kurierskie i łącznikowe, brały udział w rozpoznaniu, a także transportowały oficerów i ważne meldunki. Wersje z wózkami bocznymi często były uzbrojone lub wykorzystywane do przewożenia sprzętu.

Wystawa to propozycja nie tylko dla pasjonatów motoryzacji, ale również wszystkich zainteresowanych historią XX wieku. Pokazuje ona wojnę z mniej oczywistej perspektywy - pojedynczego żołnierza i jego codziennych zmagań na froncie.

Ekspozycję będzie można oglądać w Muzeum COP przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli od 29 marca do 31 maja 2026 roku. Otwarcie zaplanowano na 29 marca o godz. 17.00.

bilety: normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł, rodzinny – 13 zł

kontakt: Joanna Wójcik, tel. 15 823 50 37 lub 783 888 163

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze
Pysznica
Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze
Odnowione łazienki i sale terapeutyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Odnowione łazienki i sale terapeutyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli
Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela
Stalowa Wola
Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela
Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza na Pieśni Wielkopostne i Pasyjne
Zaleszany
Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza na Pieśni Wielkopostne i Pasyjne
Rok przemocy i awantur. 46-latek trafił do aresztu
Stalowa Wola
Rok przemocy i awantur. 46-latek trafił do aresztu
Poezja w Stalowej Woli: wiosenne tchnienie słów
Stalowa Wola
Poezja w Stalowej Woli: wiosenne tchnienie słów
Nowe wyposażenie dla PCK w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowe wyposażenie dla PCK w Stalowej Woli
Zespół Lesioki w ogólnopolskim show „Must Be The Music”
Stalowa Wola
Zespół Lesioki w ogólnopolskim show „Must Be The Music”
