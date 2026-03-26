Wojskowe legendy na dwóch kołach na nowej wystawie w Muzeum COP

Motocykle w czasie największego konfliktu XX wieku odgrywały znacznie większą rolę, niż mogłoby się wydawać. Wykorzystywano je do błyskawicznych ataków, transportu, łączności, a także zabezpieczania konwojów. Dzięki swojej zwrotności i niezawodności były nieocenionym wsparciem dla armii po obu stronach konfliktu.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie dziesięć wojskowych jednośladów z lat 30. i 40. XX wieku, używanych zarówno przez aliantów, jak i państwa Osi. Wśród nich znalazły się m.in. amerykańskie Harley-Davidson WLA i Indian 741B, brytyjskie BSA M20 i Panther M100, niemieckie BMW R12, BMW R75 Sahara i Zündapp KS 600, włoski Moto Guzzi Alce, francuski Terrot RDA oraz polski Sokół 1000.

Eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji i pokazują, jak różnorodne były konstrukcje motocyklowe w tamtym okresie - od ciężkich maszyn niemieckich, przez wytrzymałe modele brytyjskie, po proste i niezawodne pojazdy amerykańskie. Szczególne miejsce zajmuje polski Sokół 1000, który był podstawowym ciężkim motocyklem Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku i symbolem możliwości krajowego przemysłu.

Motocykle pełniły na froncie wiele funkcji - służyły jako pojazdy kurierskie i łącznikowe, brały udział w rozpoznaniu, a także transportowały oficerów i ważne meldunki. Wersje z wózkami bocznymi często były uzbrojone lub wykorzystywane do przewożenia sprzętu.

Wystawa to propozycja nie tylko dla pasjonatów motoryzacji, ale również wszystkich zainteresowanych historią XX wieku. Pokazuje ona wojnę z mniej oczywistej perspektywy - pojedynczego żołnierza i jego codziennych zmagań na froncie.

Ekspozycję będzie można oglądać w Muzeum COP przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli od 29 marca do 31 maja 2026 roku. Otwarcie zaplanowano na 29 marca o godz. 17.00.

bilety: normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł, rodzinny – 13 zł

kontakt: Joanna Wójcik, tel. 15 823 50 37 lub 783 888 163