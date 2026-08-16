Wojsko, historia i rodzinne świętowanie. Obchody Święta Wojska Polskiego w Rozwadowie

Sprzęt wojskowy z bliska

Obchody rozpoczęły się już o godz. 10 na parkingu za kościołem pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie. Powstała tam wojskowa strefa, w której mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć sprzęt produkowany przez Hutę Stalowa Wola S.A., należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oraz wyposażenie prezentowane przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich i 18 Brygadę Artylerii. W wydarzeniu uczestniczyli także żołnierze 18 Pułku Saperów z Niska.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska wojskowe, przy których można było porozmawiać z żołnierzami, obejrzeć wykorzystywane przez nich wyposażenie i dowiedzieć się więcej o służbie w Wojsku Polskim. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, wojskowej grochówki i kiełbasek. Słoneczna pogoda sprzyjała rodzinnemu świętowaniu, a wystawa przyciągnęła wielu mieszkańców Stalowej Woli i okolic.

O godz. 12 na telebimie transmitowana była Defilada Wojskowa z Warszawy, podczas której zaprezentowano również sprzęt produkowany w Stalowej Woli.

Msza w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny

O godz. 16 w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny. W liturgii uczestniczyli Kompania Honorowa oraz poczet sztandarowy Garnizonu Nisko.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, Kompania Honorowa Garnizonu Nisko, Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury oraz mażoretki przeszli ulicami Rozwadowa na Rynek.

Uroczysty apel na rozwadowskim Rynku

Na płycie Rynku odbył się uroczysty apel. Wybrzmiał hymn państwowy, na maszt podniesiono biało-czerwoną flagę, a uczestnicy obchodów oddali hołd żołnierzom oraz wszystkim, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.

Podczas wystąpień podkreślano znaczenie silnej, dobrze wyposażonej armii, a także szczególną rolę Stalowej Woli – miasta od początku swojego istnienia związanego z polskim przemysłem obronnym. Głos zabrali między innymi poseł Rafał Weber oraz wiceprezydent Stalowej Woli Tomasz Miśko.

Rynek zamienił się w żywą lekcję historii

Po zakończeniu oficjalnej części mieszkańcy mogli odwiedzić przygotowane na Rynku miasteczko historyczne. Grupy rekonstrukcyjne prezentowały umundurowanie, broń, wyposażenie i przedmioty związane z historią polskiego oręża. Były także pokazy oraz atrakcje i zabawy przygotowane z myślą o najmłodszych.

Miasteczko historyczne pozwoliło spojrzeć na wojskową historię z bliska i sprawiło, że tegoroczne obchody stały się nie tylko patriotyczną uroczystością, ale również rodzinnym spotkaniem i żywą lekcją historii.

Organizatorami obchodów byli prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek. Patronat honorowy objęli senator RP Janina Sagatowska i poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z obchodów Święta Wojska Polskiego w Stalowej Woli-Rozwadowie.