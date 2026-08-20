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Stalowa Wola 19 sierpnia 2026

Wojciech Widłak w Stalowej Woli. Będzie spotkanie dla najmłodszych czytelników

Miłośnicy książek w Stalowej Woli będą mieli okazję spotkać się z Wojciechem Widłakiem - autorem popularnych książek o Panu Kuleczce i Wesołym Ryjku. Spotkanie odbędzie się w ramach III edycji Festiwalu Literackiego „Łączy nas bajka”.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wydarzenie zaplanowano na piątek, 21 sierpnia, o godz. 12 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

O czym będą rozmawiać?

Spotkanie zatytułowane „Zbójcy, wiedźmy i skarby – opowieści z Gór Świętokrzyskich” będzie okazją, by zajrzeć za kulisy pracy pisarza. Dzieci dowiedzą się m.in., jak powstają książki i skąd autorzy czerpią pomysły na swoje historie.

Nie zabraknie również tematu ilustracji. Uczestnicy będą mogli przekonać się, jak dużą rolę w opowiadaniu historii odgrywają ilustratorzy i w jaki sposób obraz może uzupełniać tekst.

Po spotkaniu będzie można kupić książki Wojciecha Widłaka, poprosić autora o autograf oraz zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.

Wystawa ilustracji w bibliotece

Spotkaniu towarzyszy także wystawa prac Aleksandry Michalskiej-Szwagierczak, przygotowanych do książki „Diabelska sól i inne bajki ludowe. Świętokrzyskie” z tekstami Wojciecha Widłaka.

Ekspozyję można oglądać od 17 sierpnia do 13 września w holu Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Festiwal Literacki „Łączy nas bajka” organizuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Wydarzenie finansowane jest ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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