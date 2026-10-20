Wojciech Drzymała i Piotr Żak na podium mistrzostw Polski

Modele F3K mają maksymalnie 1,5 metra rozpiętości skrzydeł i nie korzystają z napędu silnikowego. Zawodnik rozpoczyna lot, trzymając szybowiec za specjalny kołek na końcu skrzydła, a następnie wykonuje dynamiczny obrót ciała i wyrzuca model w powietrze. Szybowiec może wznieść się na wysokość kilkudziesięciu metrów, a zadaniem pilota jest wykorzystanie prądów wznoszących, utrzymanie modelu w powietrzu i precyzyjne wykonanie zadań konkursowych.

W sobotę rozegrano sześć kolejek, a w niedzielę kolejne cztery. Drugiego dnia warunki pogodowe były trudniejsze. Wiatr i mniej przewidywalne prądy wznoszące utrudniały pilotom ocenę sytuacji w powietrzu, a klasyfikacja zmieniała się z kolejki na kolejkę. Ostatecznie zwyciężył Antoni Braszczyński z Aeromodelklubu Artbem Warszawa. Drugie miejsce wywalczył Wojciech Drzymała, a trzecie Piotr Żak, zapewniając Aeroklubowi Stalowowolskiemu dwa miejsca na podium mistrzostw Polski.