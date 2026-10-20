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Wojciech Drzymała i Piotr Żak na podium mistrzostw Polski

W miniony weekend na lotnisku Aeroklubu Stalowowolskiego odbyły się Mistrzostwa Polski w Modelarstwie Lotniczym w klasie F3K. To kategoria zdalnie sterowanych modeli szybowców wyrzucanych z ręki. Bardzo dobrze zaprezentowali się gospodarze. Wojciech Drzymała został wicemistrzem Polski, a Piotr Żak stanął na trzecim miejscu na podium. „Złoto” wywalczył Antoni Braszczyński z Aeromodelklubu Artbem Warszawa. W mistrzostwach wystartowało 32 zawodników.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Modele F3K mają maksymalnie 1,5 metra rozpiętości skrzydeł i nie korzystają z napędu silnikowego. Zawodnik rozpoczyna lot, trzymając szybowiec za specjalny kołek na końcu skrzydła, a następnie wykonuje dynamiczny obrót ciała i wyrzuca model w powietrze. Szybowiec może wznieść się na wysokość kilkudziesięciu metrów, a zadaniem pilota jest wykorzystanie prądów wznoszących, utrzymanie modelu w powietrzu i precyzyjne wykonanie zadań konkursowych.

W sobotę rozegrano sześć kolejek, a w niedzielę kolejne cztery. Drugiego dnia warunki pogodowe były trudniejsze. Wiatr i mniej przewidywalne prądy wznoszące utrudniały pilotom ocenę sytuacji w powietrzu, a klasyfikacja zmieniała się z kolejki na kolejkę. Ostatecznie zwyciężył Antoni Braszczyński z Aeromodelklubu Artbem Warszawa. Drugie miejsce wywalczył Wojciech Drzymała, a trzecie Piotr Żak, zapewniając Aeroklubowi Stalowowolskiemu dwa miejsca na podium mistrzostw Polski.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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