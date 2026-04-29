Stalowa Wola 29 kwietnia 2026

Wojciech Cejrowski wystąpi w Stalowej Woli. „Prawo dżungli” już 12 maja

Humor, podróżnicze opowieści i spotkanie z publicznością – już 12 maja o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli wystąpi Wojciech Cejrowski. Artysta zaprezentuje program „Prawo dżungli”, który od lat przyciąga tłumy widzów w całej Polsce.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Wieczór pełen śmiechu i barwnych historii

Występy Wojciecha Cejrowskiego trudno porównać do klasycznego stand-upu czy tradycyjnego kabaretu. To autorskie widowisko, w którym humor łączy się z opowieściami z najdalszych zakątków świata oraz bezpośrednim kontaktem z publicznością.

Na scenie nie ma zbędnych efektów specjalnych ani muzycznych dodatków – jest mikrofon, scena i charyzmatyczny narrator, który potrafi zarówno rozbawić do łez, jak i skłonić do refleksji.

„Prawo dżungli” – świat widziany oczami podróżnika

Program „Prawo dżungli” to zbiór historii inspirowanych podróżami, pełnych egzotyki, zaskakujących sytuacji i celnych obserwacji. Cejrowski prezentuje świat z perspektywy człowieka, który odwiedził miejsca niedostępne dla przeciętnego turysty i potrafi opowiadać o nich w charakterystyczny, bezpośredni sposób.

Jego humor bywa ostry, ale pozostaje przystępny dla szerokiej publiczności. Dzięki temu na sali dobrze bawią się zarówno młodsi, jak i starsi widzowie.

Spotkanie z artystą po występie

Dodatkową atrakcją wydarzenia będzie możliwość osobistego spotkania z Wojciechem Cejrowskim. Zarówno przed rozpoczęciem programu, jak i po jego zakończeniu, widzowie będą mogli zrobić wspólne zdjęcie oraz zdobyć autograf.

Artysta tradycyjnie pozostaje do dyspozycji publiczności do ostatniego zainteresowanego widza.

Gdzie kupić bilety?

Bilety są dostępne w kasie Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz online na portalach Biletyna.pl i KupBilecik.pl. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie wydarzeniem jest duże, dlatego warto nie zwlekać z zakupem wejściówek.

Wieczór inny niż wszystkie

To propozycja dla tych, którzy chcą spędzić majowy wieczór w nietypowy sposób – z dużą dawką humoru, energii i historiami, które na długo zostają w pamięci.

/artykuł sponsorowany/

