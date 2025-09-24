Włamanie, kradzież auta i jazda po alkoholu

Do zdarzenia doszło 20 września. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o włamaniu do domu, z którego zniknął telewizor z dekoderem o wartości ponad 1000 zł. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szybko wytypowali potencjalnych sprawców i samochód, którym mogli się poruszać.

- W tym samym czasie, podczas wykonywanych czynności, funkcjonariusze otrzymali także zgłoszenie o ujęciu obywatelskim nietrzeźwego kierującego na terenie gminy Bojanów. Okazało się, że oba zgłoszenia były ze sobą powiązane. Na miejscu policjanci zastali porzucony samochód, w którym znajdowały się przedmioty pochodzące z kradzieży, a kierujący i pasażer uciekli w kierunku lasu - relacjonuje st. asp. Małgorzata Kania z KPP w Stalowej Woli.

Policjanci szybko odnaleźli i zatrzymali dwóch mężczyzn - 27-latka i 41-latka. Badanie wykazało, że starszy z nich miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że kierował pojazdem pomimo dożywotniego zakazu.

Śledczy ustalili także, że samochód, którym poruszali się zatrzymani, został wcześniej skradziony z jednej z posesji w gminie Bojanów.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, do których się przyznali. 41-latek dodatkowo odpowie za kradzież samochodu i jazdę pod wpływem alkoholu.

O ich dalszym losie zdecyduje sąd.