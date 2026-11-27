Do zdarzeń doszło podczas wspólnych działań policjantów ruchu drogowego i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Kontrole prowadzono w ramach akcji „Bezpieczeństwo na strzeżonych przejazdach kolejowych”.

Funkcjonariusze zwracali uwagę na niebezpieczne zachowania kierowców, m.in. omijanie opuszczonych rogatek, niezatrzymywanie się przed znakiem STOP, wyprzedzanie w rejonie torów oraz wjeżdżanie na przejazd, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca do dalszej jazdy.

Podczas kontroli na ulicy Klasztornej policjanci ujawnili dwa przypadki wjazdu na przejazd mimo nadawanego czerwonego sygnału świetlnego.

Obie kobiety zostały ukarane mandatami w wysokości 2000 zł, otrzymały po 15 punktów karnych, a ich prawa jazdy zatrzymano na trzy miesiące.

Policja przypomina, że czerwone światło na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny obowiązek zatrzymania pojazdu. Zlekceważenie sygnalizacji może doprowadzić do tragicznego wypadku. Od 21 listopada obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Źródło: KPP w Stalowej Woli