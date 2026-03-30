Witold Adamski pierwszym społecznym opiekunem zabytków w powiecie stalowowolskim

W powiecie stalowowolskim powołano pierwszego społecznego opiekuna zabytków. Decyzją starosty funkcję tę objął Witold Adamski ze Stalowej Woli, znany z wieloletniego zaangażowania w ratowanie zabytkowych nagrobków.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Społeczny opiekun zabytków działa na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego. Do jego zadań należy m.in. dbanie o stan zabytków, ich monitorowanie, popularyzowanie wiedzy o historii oraz reagowanie w sytuacjach zagrożenia. To funkcja pełniona społecznie, wymagająca dużego zaangażowania i pasji.

Powołanie Witolda Adamskiego nie było przypadkowe. Od lat aktywnie działa on na rzecz ochrony zabytków, szczególnie na cmentarzach w Rozwadowie. Od 2011 roku organizuje kwesty na renowację zabytkowych nagrobków, a dwa lata później powołał Fundację Przywróćmy Pamięć. Dzięki tym działaniom udało się odrestaurować około 30 historycznych pomników nagrobnych z XIX i początku XX wieku.

- Gdy wpłynęło do mnie pismo od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnoszące o ustanowienie Witolda Adamskiego społecznym opiekunem zabytków, to nie miałem żadnych wątpliwości, jaką decyzję podjąć. Pan Witold to prawdziwy pasjonata historii i tradycji, ma ogromne zasługi w dbaniu o zabytkowe grobowce na cmentarzu parafialnym w Stalowej Woli, a także w działaniach na rzecz tutejszego cmentarza wojennego. To człowiek bardzo zaangażowany w ochronę naszych zabytków, a jednocześnie o zachowanie pamięci o poległych żołnierzach oraz naszych lokalnych bohaterach - mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Witold Adamski angażował się również w renowację cmentarza wojennego w Rozwadowie oraz inicjatywy związane z upamiętnianiem ważnych wydarzeń historycznych, takich jak rocznice wybuchu wojen światowych czy Powstania Styczniowego. Jest także współautorem publikacji poświęconej lokalnej nekropolii i jej zabytkom.

Uroczyste wręczenie legitymacji odbyło się 27 marca. Dokument przekazali starosta Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta Stanisław Sobieraj. Tym samym Witold Adamski został nie tylko pierwszym społecznym opiekunem zabytków w powiecie stalowowolskim, ale także jednym z nielicznych w całym województwie podkarpackim.

