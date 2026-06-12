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Stalowa Wola 12 czerwca 2026

„Wisławiki” teatralnie w MBP

W czwartek, 11 czerwca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie autorskie Marty Herdzik-Męcińskiej, poświęcone jej najnowszemu tomikowi „Wisławiki, czyli rzecz o Wisławie Szymborskiej”.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Publikacja zawiera wiersze inspirowane autentycznymi wydarzeniami z życia noblistki i ukazuje ją z mniej znanej, bardziej osobistej perspektywy.

Stalowowolska poetka i laureatka licznych nagród literackich podkreśla we wstępie do książki, że ma nadzieję, iż publikacja przyczyni się do poznania Wisławy Szymborskiej „zza kulis sławy”, a także do popularyzacji jej twórczości.

Podczas poetyckiej rozmowy z Elżbietą Ferlejko, prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, wybrzmiało wiele ciekawostek z życia polskiej noblistki. Spotkanie wzbogaciły krótkie inscenizacje przygotowane przez aktorów Teatru Ad Hoc – Wioletę Hartleb i Damiana Marczaka. Gościnnie wystąpiła również Ewa Krukowska z Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy, prezentując wybrane utwory z omawianego tomiku.

Muzyczną oprawę wieczoru zapewniły uczennice Społecznej Szkoły Muzycznej prowadzonej przez Ewę Wojnarowską – Oliwia Gancarz i Zuzanna Olko.

Nie zabrakło również czasu na rozmowy z autorką, wspólne zdjęcia, zakup tomiku oraz zdobycie pamiątkowego autografu.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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