„Wisławiki” teatralnie w MBP

Publikacja zawiera wiersze inspirowane autentycznymi wydarzeniami z życia noblistki i ukazuje ją z mniej znanej, bardziej osobistej perspektywy.

Stalowowolska poetka i laureatka licznych nagród literackich podkreśla we wstępie do książki, że ma nadzieję, iż publikacja przyczyni się do poznania Wisławy Szymborskiej „zza kulis sławy”, a także do popularyzacji jej twórczości.

Podczas poetyckiej rozmowy z Elżbietą Ferlejko, prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, wybrzmiało wiele ciekawostek z życia polskiej noblistki. Spotkanie wzbogaciły krótkie inscenizacje przygotowane przez aktorów Teatru Ad Hoc – Wioletę Hartleb i Damiana Marczaka. Gościnnie wystąpiła również Ewa Krukowska z Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy, prezentując wybrane utwory z omawianego tomiku.

Muzyczną oprawę wieczoru zapewniły uczennice Społecznej Szkoły Muzycznej prowadzonej przez Ewę Wojnarowską – Oliwia Gancarz i Zuzanna Olko.

Nie zabrakło również czasu na rozmowy z autorką, wspólne zdjęcia, zakup tomiku oraz zdobycie pamiątkowego autografu.