Wirtualna strzelnica otwarta w Bojanowie

Uroczystość rozpoczęła się apelem i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. posłowie Zbigniew Chmielowiec i Rafał Weber, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renata Knap, a także przedstawiciele policji, straży pożarnej i Wojskowego Centrum Rekrutacji. Obecni byli również samorządowcy z gminy Bojanów, dyrektorzy szkół oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji.

Strzelnica powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2025”. Koszt inwestycji wyniósł 109 tys. zł, z czego ponad 81 tys. zł stanowiło dofinansowanie. Resztę pokryła Gmina Bojanów, która sfinansowała także przygotowanie i wyposażenie sali.

Nowy system to multimedialne narzędzie szkoleniowe, oparte na rozwiązaniach stosowanych w szkoleniach wojskowych, dostosowane do potrzeb szkół. Co ważne, tego typu obiekty najczęściej powstają w szkołach ponadpodstawowych. W Bojanowie strzelnica działa w szkole podstawowej, co - jak podkreślano - jest rzadkością.

Nad jej funkcjonowaniem będzie czuwał Sebastian Pietras, pasjonat militariów i kolekcjoner broni.

Po części oficjalnej goście symbolicznie przecięli wstęgę i obejrzeli pokaz działania systemu. Jak podkreślali organizatorzy, nowa pracownia ma nie tylko uatrakcyjnić zajęcia, ale przede wszystkim uczyć młodzież odpowiedzialności i zasad bezpiecznego zachowania.

