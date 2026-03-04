Miesięcznik
Bojanów 4 marca 2026

Wirtualna strzelnica otwarta w Bojanowie

W poniedziałek, 2 marca, w Zespole Szkół w Bojanowie odbyło się uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy. To nowa pracownia edukacyjna, która ma służyć uczniom do nauki zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz elementów edukacji obronnej.

avatar
Dziennikarka

Dziennikarka

Uroczystość rozpoczęła się apelem i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. posłowie Zbigniew Chmielowiec i Rafał Weber, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renata Knap, a także przedstawiciele policji, straży pożarnej i Wojskowego Centrum Rekrutacji. Obecni byli również samorządowcy z gminy Bojanów, dyrektorzy szkół oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji.

Strzelnica powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2025”. Koszt inwestycji wyniósł 109 tys. zł, z czego ponad 81 tys. zł stanowiło dofinansowanie. Resztę pokryła Gmina Bojanów, która sfinansowała także przygotowanie i wyposażenie sali.

Nowy system to multimedialne narzędzie szkoleniowe, oparte na rozwiązaniach stosowanych w szkoleniach wojskowych, dostosowane do potrzeb szkół. Co ważne, tego typu obiekty najczęściej powstają w szkołach ponadpodstawowych. W Bojanowie strzelnica działa w szkole podstawowej, co - jak podkreślano - jest rzadkością.

Nad jej funkcjonowaniem będzie czuwał Sebastian Pietras, pasjonat militariów i kolekcjoner broni.

Po części oficjalnej goście symbolicznie przecięli wstęgę i obejrzeli pokaz działania systemu. Jak podkreślali organizatorzy, nowa pracownia ma nie tylko uatrakcyjnić zajęcia, ale przede wszystkim uczyć młodzież odpowiedzialności i zasad bezpiecznego zachowania.

Fot. www.bojanow.pl

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

