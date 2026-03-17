Stalowa Wola 17 marca 2026

Wiosna na sportowo. Uczniowie zmierzą się o puchar prezydenta

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny młodzież ze stalowowolskich szkół średnich zamieni szkolne ławki na sportową rywalizację. Na obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbędzie się Spartakiada o Puchar Prezydenta Miasta Lucjusza Nadbereżnego, która połączy aktywność fizyczną z dobrą zabawą i integracją uczniów.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie zaplanowano w godzinach 9:00-14:00. Organizatorzy podkreślają, że nie chodzi wyłącznie o wyniki, ale przede wszystkim o wspólne świętowanie nadejścia wiosny i budowanie pozytywnej energii wśród młodych mieszkańców miasta.

Choć sama nazwa „spartakiada” może przywoływać skojarzenia z dawnymi, masowymi imprezami sportowymi, współczesna odsłona wydarzenia ma zupełnie inny charakter. W Stalowej Woli postawiono na luźniejszą formułę - liczy się współpraca, integracja i nowoczesne konkurencje, które angażują całe drużyny.

Na uczestników czekać będą różnorodne zadania sprawdzające nie tylko sprawność fizyczną, ale również umiejętność działania w grupie. Oprócz głównego trofeum, czyli pucharu prezydenta, przewidziano także liczne nagrody i upominki. Organizatorzy zapowiadają, że każdy uczestnik będzie mógł liczyć na miłą pamiątkę tego dnia.

Spartakiada ma być wyraźnym sygnałem, że wiosna w Stalowej Woli zaczyna się aktywnie - od ruchu, uśmiechu i wspólnego działania. To inicjatywa tworzona przez młodych i skierowana właśnie do nich.

Za organizację wydarzenia odpowiadają Miasto Stalowa Wola, Młodzieżowa Rada Miejska oraz Sport i Rekreacja Stalowa Wola. W przygotowanie spartakiady włączyło się także wiele lokalnych instytucji, firm i organizacji, które wspierają inicjatywę i fundują nagrody dla uczestników.

Zderzenie auta z hulajnogą w Stalowej Woli. 17-latek trafił do szpitala
