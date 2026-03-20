Wiosna na drogach: Policja apeluje o ostrożność wobec motocyklistów

- Motocyklista, podobnie jak rowerzysta czy pieszy, jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. W zderzeniu z samochodem ma małe szanse na wyjście bez obrażeń - ostrzegają funkcjonariusze.
Dla kierowców samochodów:
- Myśl o motocyklu jak o człowieku, nie pojeździe.
- Rozglądaj się uważnie, zwłaszcza na skrzyżowaniach i przy zmianie pasa.
- Zachowaj dystans od motocykla.
- Uważaj na motorowery i młodych kierowców.
Dla motocyklistów i skuterzystów:
- Dostosuj prędkość do warunków na drodze.
- Nie jedź slalomem między pojazdami.
- Zawsze zakładaj kask i odzież ochronną.
- Zwracaj uwagę na innych uczestników ruchu.
- Nie przeceniaj swoich umiejętności – nie ryzykuj.
Policjanci podkreślają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu - bez względu na to, czy prowadzimy samochód, motocykl, rower czy idziemy pieszo. Rozwaga i uprzejmość pozwalają wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu.
