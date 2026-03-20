Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
20 marca 2026

Wiosna na drogach: Policja apeluje o ostrożność wobec motocyklistów

Choć sezon motocyklowy dopiero się rozpoczyna, na drogach już pojawili się pierwsi miłośnicy dwóch kółek. Policjanci przypominają kierowcom samochodów i motocyklistom o wzajemnym szacunku, rozwadze i przestrzeganiu przepisów.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Motocyklista, podobnie jak rowerzysta czy pieszy, jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. W zderzeniu z samochodem ma małe szanse na wyjście bez obrażeń - ostrzegają funkcjonariusze.

Dla kierowców samochodów:

- Myśl o motocyklu jak o człowieku, nie pojeździe.

- Rozglądaj się uważnie, zwłaszcza na skrzyżowaniach i przy zmianie pasa.

- Zachowaj dystans od motocykla.

- Uważaj na motorowery i młodych kierowców.

Dla motocyklistów i skuterzystów:

- Dostosuj prędkość do warunków na drodze.

- Nie jedź slalomem między pojazdami.

- Zawsze zakładaj kask i odzież ochronną.

- Zwracaj uwagę na innych uczestników ruchu.

- Nie przeceniaj swoich umiejętności – nie ryzykuj.

Policjanci podkreślają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu - bez względu na to, czy prowadzimy samochód, motocykl, rower czy idziemy pieszo. Rozwaga i uprzejmość pozwalają wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu