Wiosna na drogach: Policja apeluje o ostrożność wobec motocyklistów

- Motocyklista, podobnie jak rowerzysta czy pieszy, jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. W zderzeniu z samochodem ma małe szanse na wyjście bez obrażeń - ostrzegają funkcjonariusze.

Dla kierowców samochodów:

- Myśl o motocyklu jak o człowieku, nie pojeździe.

- Rozglądaj się uważnie, zwłaszcza na skrzyżowaniach i przy zmianie pasa.

- Zachowaj dystans od motocykla.

- Uważaj na motorowery i młodych kierowców.

Dla motocyklistów i skuterzystów:

- Dostosuj prędkość do warunków na drodze.

- Nie jedź slalomem między pojazdami.

- Zawsze zakładaj kask i odzież ochronną.

- Zwracaj uwagę na innych uczestników ruchu.

- Nie przeceniaj swoich umiejętności – nie ryzykuj.

Policjanci podkreślają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu - bez względu na to, czy prowadzimy samochód, motocykl, rower czy idziemy pieszo. Rozwaga i uprzejmość pozwalają wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu.