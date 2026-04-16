Stalowa Wola 16 kwietnia 2026

Wiosenny Piknik Rodzinny w Stalowej Woli już 19 kwietnia

Wiosna w Stalowej Woli rozkwita na dobre - i trudno o lepszy sposób, by ją przywitać, niż wspólne, rodzinne świętowanie w plenerze. Już w niedzielę, 19 kwietnia, mieszkańcy będą mieli ku temu świetną okazję podczas Wiosennego Pikniku Rodzinnego w Parku Jordanowskim.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie zaplanowano w godzinach 13-16 i - co ważne - wstęp jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne energii, kolorów i dobrej zabawy, skierowane przede wszystkim do rodzin z dziećmi, ale nie tylko.

Na uczestników czeka bogaty program atrakcji. Będą animacje i muzyka, konkursy z nagrodami, dmuchańce i zjeżdżalnie, a także uwielbiane przez najmłodszych giga maskotki. Nie zabraknie malowania buziek, kolorowych warkoczyków i efektownych pokazów baniek mydlanych. Organizatorzy zadbali też o słodkie niespodzianki - pojawi się wata cukrowa, popcorn oraz wyrzutnia cukierków, która z pewnością wywoła sporo radości.

Ciekawym punktem programu będą również pokazy przygotowane przez lokalnych strażaków z OSP Stalowa Wola - osiedle Charzewice. To dobra okazja, by z bliska zobaczyć ich sprzęt i dowiedzieć się więcej o ich pracy.

Całość odbędzie się w wiosennej, parkowej scenerii, która sama w sobie sprzyja spacerom i wspólnemu spędzaniu czasu.

