Wiosenne nasadzenia w Stalowej Woli. Nowa rabata w kształcie kolibra

Szczególną uwagę mieszkańców przyciąga Park Miejski w Stalowej Woli, gdzie pojawiła się efektowna, duża rabata kwietna. W tym sezonie ma ona wyjątkową formę - z kolorowych kwiatów ułożono… kolibra. To nie tylko piękna dekoracja, ale też dowód na ogrom pracy i kreatywności osób, które na co dzień dbają o miejską zieleń.

Za realizację tych wszystkich nasadzeń odpowiadają pracownicy Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, którzy co roku dbają o to, by miasto wyglądało estetycznie i przyjaźnie dla mieszkańców.

Nie zabrakło także słów uznania ze strony władz miasta.

-Ten piękny koliber został stworzony z wiosennych kwiatów przez wspaniały zespół zieleni miejskiej Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli. Brawa dla Was za tworzenie pięknego, zielonego i ukwieconego miasta Stalowej Woli! - napisał na Facebooku prezydent Lucjusz Nadbereżny.