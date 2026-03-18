Wiosenne nasadzenia w Stalowej Woli. Nowa rabata w kształcie kolibra

Wraz z nadejściem wiosny Stalowa Wola po raz kolejny zamienia się w prawdziwie kolorowe miasto. Jak co roku, w różnych częściach miasta trwają intensywne nasadzenia kwiatów - przede wszystkim bratków i innych wiosennych roślin, które dodają przestrzeni świeżości i uroku.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Szczególną uwagę mieszkańców przyciąga Park Miejski w Stalowej Woli, gdzie pojawiła się efektowna, duża rabata kwietna. W tym sezonie ma ona wyjątkową formę - z kolorowych kwiatów ułożono… kolibra. To nie tylko piękna dekoracja, ale też dowód na ogrom pracy i kreatywności osób, które na co dzień dbają o miejską zieleń.

Za realizację tych wszystkich nasadzeń odpowiadają pracownicy Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, którzy co roku dbają o to, by miasto wyglądało estetycznie i przyjaźnie dla mieszkańców.

Nie zabrakło także słów uznania ze strony władz miasta.

-Ten piękny koliber został stworzony z wiosennych kwiatów przez wspaniały zespół zieleni miejskiej Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli. Brawa dla Was za tworzenie pięknego, zielonego i ukwieconego miasta Stalowej Woli! - napisał na Facebooku prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Siódmy z rzędu mecz „Stalówki” bez wygranej
Siódmy z rzędu mecz „Stalówki” bez wygranej
Potrącenie rowerzysty na ul. Chopina
Stalowa Wola
Potrącenie rowerzysty na ul. Chopina
Zderzenie auta z hulajnogą w Stalowej Woli. 17-latek trafił do szpitala
Stalowa Wola
Zderzenie auta z hulajnogą w Stalowej Woli. 17-latek trafił do szpitala
Poseł Weber o „Polski Safe 0 proc.” i cenach paliw. „To lepsza alternatywa”
Stalowa Wola
Poseł Weber o „Polski Safe 0 proc.” i cenach paliw. „To lepsza alternatywa”
Nie żyje Sławomir Maliszewski
Stalowa Wola
Nie żyje Sławomir Maliszewski
Wiosna na sportowo. Uczniowie zmierzą się o puchar prezydenta
Stalowa Wola
Wiosna na sportowo. Uczniowie zmierzą się o puchar prezydenta
Schronisko marzeń stało się rzeczywistością. Psia Przystań świętuje 10 lat
Stalowa Wola
Schronisko marzeń stało się rzeczywistością. Psia Przystań świętuje 10 lat
Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
