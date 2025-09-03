Miesięcznik
Winda, odnowione korytarze i system przeciwpożarowy. Zmiany w LO im. KEN

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli rozpoczęło rok szkolny w odnowionej odsłonie. W ramach rozbudowy i modernizacji budynku zamontowano windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przygotowano specjalną toaletę oraz zrealizowano szeroki zakres prac zwiększających bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

– Z czasem takie windy powinny znaleźć się we wszystkich szkołach, aby dostosować je do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Zaczęliśmy od I LO, ale to dopiero początek. Winda to jednak nie wszystko. Zakres robót był znacznie szerszy i obejmował również poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego – podkreślił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Inwestycja, o której mówił objęła m.in. montaż klap oddymiających, dodatkowych wyjść ewakuacyjnych, systemu oświetlenia awaryjnego, instalacji przeciwpożarowej i oddymiania klatek schodowych.

– To jakościowa zmiana. Staliśmy się pierwszą szkołą średnią w regionie w pełni dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Cieszą nas również pozostałe wykonane prace: wyjścia ewakuacyjne, drzwi przeciwpożarowe czy też klapy oddymiające, bo to wszystko sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi. Znacznie lepiej prezentuje się również wnętrze szkoły, ponieważ odświeżono ściany na korytarzach – mówił dyrektor LO im. KEN, Mariusz Potasz.

Koszt inwestycji wyniósł 1,89 mln zł, z czego 1,4 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, a resztę pokrył Powiat Stalowowolski.

Zdjęcia: Powiat Stalowowolski - Samorządowy Portal Internetowy

