Nie są to jednak przypadkowe ozdoby. Ich wykonanie nawiązuje do tego, z czego Rudnik nad Sanem słynie od lat, czyli tradycji wikliniarskich. W końcu nie bez powodu miasto nazywane jest Polską Stolicą Wikliny.

Nowe figurki pojawiły się w ramach trwającej rewitalizacji Parku Miejskiego. Mają urozmaicić przestrzeń i sprawić, że będzie ona jeszcze bardziej przyjazna osobom, które przychodzą tu na spacery czy spędzają czas z rodziną.

Dla dzieci może to być także okazja do małej zabawy - podczas spaceru można spróbować odnaleźć wszystkie wiklinowe zwierzęta. A tych jest całkiem sporo.

Fot. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem