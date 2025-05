Wikliniarstwo to unikalna tradycja

Projekt realizowany przez Centrum Wikliniarstwa obejmuje m.in.: warsztaty wyplatania prowadzone przez specjalistów rzemiosła, plener wikliny artystycznej, badania ankietowe i konferencje na temat wikliniarstwa jako fundamentu tożsamości regionalnej, wyjazdy studyjne do Otwocka Wielkiego, Nałęczowa i Bolestraszyc, wystawę wikliny użytkowej.

Już w najbliższy weekend, 23–24 maja br., młodzież powyżej 14 r.ż. oraz dorośli mogą wybrać się na wycieczkę do Otwocka Wielkiego. W programie: zwiedzanie Muzeum Wnętrz, zwiedzanie galerii wiklinowych rzeźb w parku pałacowym oraz warsztaty wyplatania prowadzone przez Wojciecha Świątkowskiego. Zapisy prowadzi Centrum Wikliniarstwa pod numerem: 15 649 26 13. Wyjazd bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

W planach jeszcze dwie wycieczki: 17 czerwca do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie (zapisy od 2 czerwca), 26 lipca do arboretum w Bolestraszycach (zapisy od 30 czerwca).

Celem działań jest ochrona i kultywowanie tradycji wikliniarskiej oraz propagowanie twórczości lokalnych rzemieślników. Realizacja zadania zakłada wzbudzenie zainteresowania lokalnym dorobkiem kulturowym oraz rozwijanie umiejętności wyplatania i poczucia tożsamości lokalnej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program pod patronatem SZTAFETY.