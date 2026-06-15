Wiklina 2026 przyciągnęła tłumy do Rudnika nad Sanem

Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przez kilka dni uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w rajdzie rowerowym, questcie pieszym, turnieju siatkówki plażowej, kinie plenerowym czy rudnickiej potańcówce. Każda z propozycji cieszyła się dużym zainteresowaniem i pozwalała aktywnie spędzić czas.

Niedzielne świętowanie rozpoczęło się od tradycyjnego przemarszu korowodu wiklinowego, który przeszedł ulicami miasta. Na uczestników czekało również wesołe miasteczko oraz liczne stoiska gastronomiczne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i lokalnych wystawców. Nie brakowało regionalnych potraw, słodkości i przekąsek, które cieszyły się dużym powodzeniem przez cały dzień.

Największą wizytówką wydarzenia pozostali jednak rzemieślnicy i wystawcy prezentujący wyroby wiklinowe. Odwiedzający mogli nie tylko podziwiać kunszt lokalnych twórców, ale także kupić ręcznie wykonane kosze, koszyki, meble, zabawki dla dzieci oraz różnego rodzaju dekoracje. To właśnie te stoiska przypominały o wieloletnich tradycjach Rudnika nad Sanem, nazywanego polską stolicą wikliniarstwa.

Wieczorem sceną zawładnęła muzyka. Publiczność bawiła się podczas koncertów zespołów Baciary, AMS Band, Dr Swag oraz gwiazdy wieczoru - grupy Enej. Pod sceną zgromadziły się setki fanów, którzy wspólnie śpiewali największe przeboje i korzystali z atmosfery święta.

Choć w trakcie dnia pojawił się przelotny deszcz, nie zniechęcił on uczestników do zabawy. Plac wydarzenia przez cały czas pozostawał pełen ludzi, a dobra atmosfera towarzyszyła zarówno wystawcom, jak i odwiedzającym.