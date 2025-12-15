Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Fot. Marzena Warchoł
Stalowa Wola 15 grudnia 2025

Wigilia u stalowowolskich rzemieślników

Na swej tradycyjnej wigilii, 10 grudnia spotkali się członkowie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli. Łamali się opłatkiem, popłynęły świąteczno-noworoczne życzenia zdrowia, nadziei, pomyślności i wszelkiego dobra.

Stanisław Chudy

Dziennikarz

Wigilia 2025 w Cechu. Stoją od lewej: Katarzyna Maślach (skarbnik zarządu), Radosław Dziubek (Starszy Cechu), Aneta Kocój (członek zarządu) i ks. Krzysztof Rusiecki

Zebrani uczcili na początek minutą ciszy wszystkich zmarłych w minionym roku członków Cechu. Odmówili też w ich intencji „Wieczne odpoczywanie...”

Jak co roku, swymi refleksjami podzielił się ks. Krzysztof Rusiecki, Krajowy Duszpasterz Rzemiosła. Zabrzmiała kolęda „Wśród nocnej ciszy”, odczytano fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa.

Mijający rok podsumował Starszy Cechu, Radosław Dziubek. Mówił, że był to dla rzemieślników rok wielu wyzwań i trudności, ale też wyraził nadzieję, że dzięki różnym inicjatywom, solidarności i poczuciu wspólnoty, lokalne rzemiosło będzie się rozwijać.

Życzenia zebranym składał m.in. nowy prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, Andrzej Kachnik.

– Chciałbym całej waszej braci rzemieślniczej życzyć w związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem wszystkiego dobrego, radości, pomyślności i byśmy mogli za rok spotkać się w takim gronie, jeśli Bóg pozwoli – mówił.

Życzenia skierował też poseł ze Stalowej Woli, Rafał Weber. Na wigilię przybyła m.in. przewodnicząca Rady Miejskiej Stalowej Woli Agata Krzek oraz wicestarosta stalowowolski Stanisław Sobieraj.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli skupia ok. 140 członków. Najliczniej reprezentowana jest branża fryzjerska, mechaniki samochodowej i cukiernicza.

